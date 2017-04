RÉGULARISATION DE LEUR SITUATION FINANCIÈRE La Cnas dénonce les clubs professionnels

Confrontés à de sérieuses difficultés sur le plan financier, les clubs professionnels ont encore du mal à régulariser leur situation vis-à-vis de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) qui les a dénoncés dans une correspondance adressée à la Ligue de football professionnel (LFP). «Dans cette correspondance, le directeur général de la Cnas fait part à la LFP que certains clubs n'ont pas procédé au dépôt de la demande d'échéancier pour bénéficier des facilitations accordées par les dispositions de la loi de finances complémentaire pour 2015 notamment l'annulation des pénalités et majorations de retards au terme de la cotisation principale. Il a ajouté, par ailleurs, que la quasi-totalité des clubs ayant souscrit un échéancier de paiement n'ont pas respecté les modalités inscrites sur ledit document», a-t-on révélé dans un communiqué que la LFP a publié sur son site Internet à l'issue de la réunion de son conseil d'administration. Le dossier de la Cnas sera évoqué lors de la prochaine réunion entre le président de la FAF et les clubs professionnels, a-t-on indiqué dans le même communiqué.

Les clubs professionnels ont déjà du mal à payer les salaires de leurs entraîneurs et joueurs, comment dès lors peuvent-ils s'acquitter de leurs charges?