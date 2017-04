TOURNOI INTER-SÉLECTIONS 72 joueurs supervisés en deux jours pour les U20

Soixante-douze joueurs représentant les quatre sélections régionales d'Alger, Oran, Blida et Saïda ont été supervisés par plusieurs techniciens de la DTN vendredi et samedi au Centre technique national de Sidi Moussa, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Les joueurs, qui sont arrivés jeudi 6 avril, ont déjà disputé deux rencontres vendredi. Le matin à partir de 8h 30, la sélection régionale d'Alger a donné la réplique à celle d'Oran et la sélection régionale de Blida a joué contre celle de Saïda.

L'après-midi et sous les yeux de Hakim Meddane, membre du bureau fédéral, la sélection d'Oran a affronté Blida avant le match Alger - Saïda. Hier matin, un troisième match a opposé la sélection d'Alger à la sélection de Blida et la sélection d'Oran à la sélection de Saïda. A l'issue de ces deux derniers matchs, chaque technicien signalera le joueur susceptible de faire partie de la liste élargie de la future sélection nationale U20. Les joueurs les plus signalés feront partie de cette liste en attendant d'être rejoints par d'autres joueurs la semaine prochaine au cours d'un deuxième tournoi inter-sélections qui regroupera quatre autres sélections régionales: Annaba, Constantine, Batna et Ouargla.