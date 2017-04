TOURNOI ITF «JUNIORS» DE TENNIS À SOUSSE Boukholda dans le tableau des qualifications

La joueuse de tennis algérienne Houria Boukholda est admise dans le tableau des qualifications d'un tournoi international «juniors», prévu du 11 au 16 avril 2017 à Sousse (Tunisie), selon le programme dévoilé ce week-end par les organisateurs. Cette compétition de grade 5, prévue sur des courts en terre battue, est marquée par la participation de plusieurs pays étrangers, dont l'Allemagne, l'Uruguay, la Russie, les Etats-Unis, la France, la Belgique, l'Italie et la Grande-Bretagne. Les compatriotes de Boukholda, en l'occurrence Samir Hamza Reguig et Mohamed Forkane Lebdi sont, quant à eux, toujours en liste d'attente, et devront donc commencer par se faire accepter, pour pouvoir prendre part à ce tournoi.