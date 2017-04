DOMICILIATION DES DEMI-FINALES DE LA COUPE D'ALGÉRIE La bouteille à l'encre

Par Lounès MEBERBECHE -

Une grande confusion et une hésitation totale des responsables de la FAF et de la LFP entourent la désignation des stades qui devront abriter ces deux affiches.

Alors que la finale 2017 de la coupe d'Algérie est programmée elle, pour la 7e fois depuis 2010, le 1er mai prochain au stade olympique du 5-Juillet à 16h30, la domiciliation des deux demi-finales opposant le CRB à l'USMBA et le MCA à l'ESS reste toujours sujet de polémique.

Partant du principe que le premier tiré reçoit chez lui, les deux clubs algérois font le forcing pour disputer leurs matchs chez eux, à savoir au stade Omar-Hammadi pour le Doyen et à celui du 20-Août 1955le Chabab.

Afin de tenter de résoudre cet imbroglio, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, été présent hier lors de la réunion qui regroupé les présidents des quatre clubs et les membres la Commission d'organisation de la coupe d'Algérie.

Lors de cette réunion, qui a débuté aux environs de 14h hier, les présidents du MCA, Omar Ghrib et celui du CRB, Chentouf, ont campé sur leurs positions: jouer à domicile et non pas au stade du 5-Juillet, comme cela a été décidé auparavant, en demandant au président de cette commission, Ali Malek, si ce problème aurait été posé si l'ESS et l'USMBA étaient tirés les premiers.

Par la suite, les quatre présidents des clubs ont quitté le siège de la FAF et cette réunion s'est poursuivie en présence de Zetchi et des membres de ladite commission.

Au moment où nous mettons sous presse, aucune décision définitive n'a été prise et risque donc de faire des mécontents dès son officialisation.



Zetchi annoncera mardi sa décision

Aitor Karanka futur coach des Verts

À en croire la chaîne Dzair News, propriété des frères Haddad dont l'un d'eux, Rebbouh, est vice-président de la FAF, le futur sélectionneur national sera l'Espagnol Aitor Karanka.

Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a tout conclu avec ce jeune technicien espagnol (43 ans), d'après la même source. Ancien défenseur international de l'Athletic et du Real, Karanka a travaillé notamment comme adjoint de Mourinho au Real Madrid avant d'entraîner le club anglais de Middlesbrough qu'il a quitté en mars dernier.

Zetchi a annoncé que le nouveau sélectionneur national sera connu mardi prochain au plus tard.