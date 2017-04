GRAND PRIX INTERNATIONAL D'ATHLÉTISME DE TUNIS La participation algérienne limitée

La compétition aura lieu du 13 au 15 avril

Dix-huit pays sont officiellement annoncés pour prendre part au rendez-vous de Tunis, et un total de plus de 200 athlètes (hommes et femmes) sont attendus à cette compétition, selon le comité d'organisation.

La participation algérienne au Grand Prix international d'athlétisme handisport de Tunisie, prévu au stade de Radès (Tunis) du 13 au 15 avril, sera limitée aux athlètes et clubs désireux de prendre part à cet événement, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH). «En raison de la phase transitoire d'un mandat à un autre et surtout la situation financière de la fédération, on est dans le regret de faire l'impasse sur le meeting de Tunis, très coûteux pour nous (3 millions de dinars)», a déclaré le nouveau président de la Fédération algérienne handisport (FAH), Mohamed Hachefa, très contrarié de ne pouvoir adhérer au souhait des athlètes et entraîneurs, surtout ceux habitués à y être présents à chaque édition. Lors d'une réunion de travail, le premier responsable de la fédération a informé les entraîneurs nationaux de l'impossibilité d'envoyer à Tunis, une délégation à la charge de la FAH, mais qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent «prendre part à cette compétition avec leurs propres moyens et ceux de leurs clubs». «Si dans le passé, la fédération envoyait une forte délégation au meeting de Tunis, aujourd'hui, je pense qu'il faut être raisonnable et se rendre à l'évidence que nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui, faire la même chose. Pour moi, il pourrait être plus judicieux d'utiliser le coup de cette participation à d'autres choses aussi importantes», a expliqué, le président de la fédération.

Pour l'instant, aucune demande individuelle de participation n'a été communiquée, à six jours du coup d'envoi du meeting international de Tunis. Dix huit pays sont officiellement annoncés pour prendre part au rendez-vous de Tunis, et un total de plus de 200 athlètes (hommes et femmes) sont attendus à cette compétition, selon le comité d'organisation. Ce meeting est un des neuf Grand Prix inscrits au calendrier annuel du comité paralympique international (IPC) et il réuni, généralement, des athlètes de niveau mondial. En cette année 2017, il constitue une étape préparatoire pour les athlètes présents en vue des prochains Championnats du monde prévus à Londres du 4 au 23 juillet prochain.