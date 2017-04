COUPE DE LA CAF: TP MAZEMBE-JS KABYLIE (AUJOURD'HUI-14H30) Les Canaris défient les Corbeaux à Lubumbashi

Par Bachir BOUTEBINA -

Il est utile de rappeler qu'en 2010, notre actuel représentant en C2, avait été éliminé de la Ligue des champions, en s'inclinant à Lubumbashi sur le score de 3-1 face au TP Mazembe.

Le ténor numéro un de la Kabylie affronte aujourd'hui au Congo démocratique le TM Mazembe à Lubumbashi, avec comme principal objectif, celui de préserver toutes ses chances de qualification à la phase des poules de la coupe de la CAF. Un 16e de finale bis aller au cours duquel les Canaris du Djurdjura joueront cet après-midi pour le meilleur des résultats possible, en prévision de la manche retour, et surtout éviter le pire des scénarii dans ce type de double confrontation. A ce titre, il est utile de rappeler qu'en 2010, notre actuel représentant en C2, avait été éliminé de la Ligue des champions, en s'inclinant à Lubumbashi sur le score de 3 à 1 face aux Corbeaux de Mazembe. Depuis cette époque, l'ogre congolais de Lubumbashi n'a pas cessé d'accumuler trophée sur trophée, soit en LDC, ou bien en coupe de la CAF, à l'instar du dernier en date, glané en 2016 aux dépens des valeureux Crabes du MO Béjaïa. De plus, le TP Mazembe a rarement réussi aux clubs algériens, hormis face à l'ES Sétif. Il est donc très clair que la formation kabyle chère au Djurdjura, n'a pas hérité d'un adversaire de moindre calibre que celui des précédents tours. Il va donc falloir aux camarades du toujours emblématique capitaine Ali Rial, de faire preuve de beaucoup de cran, et surtout de solidarité au cours d'un match qui ne manquera pas d'engouement. Pour preuve, les nombreux supporters du TP Mazembe seront de nouveau présents en force dans le magnifique et coquet stade de Lubumbashi, pour galvaniser les Kiabi et consorts. Les Canaris qui auront la chance d'évoluer cet après-midi sur une pelouse en tartan, pourront de ce côté maîtriser le ballon sans aucune crainte. Reste à savoir quel onze vont devoir aligner Rahmouni et Moussouni, d'autant plus que Raïah, Aïboud et Mebarki rateront ce match pour cause de blessures. On va donc probablement s'évertuer du côté du staff technique kabyle, de composer avec un effectif au sein duquel, le portier Asselah, les défenseurs Radouani, Ferhani, Rial, Guemroud, et autres Berchiche, sont tous en principe d'attaque. Par contre au niveau de l'entrejeu, un secteur de jeu clé, les Yettou, Baïtèche, et autres Mehdi Benaldjia, devront impérativement éviter de balancer en avant le ballon dans les airs, quand bien même le longiligne attaquant de pointe habituel, en l'occurrence Boulaouidet, est souvent redoutable dans le jeu aérien. Il faudra donc garder le ballon au maximum, notamment pour ne pas permettre aux Corbeaux de Lubumbashi de développer leur jeu habituel, basé essentiellement sur de très redoutables coups de boutoirs. Il est surtout vital pour les Canaris kabyles, de ne pas se laisser «aspirer» dans le camp du TP Mazembe, tant ce dernier est souvent implacable dans l'art du contre. Dans le domaine physique, si les Canaris ont bien récupéré, ils pourront rivaliser sur le double plan technique et surtout tactique avec leur prestigieux hôte du jour. Il est surtout très important que la JSK joue sans aucun complexe face au TP Mazembe, d'autant plus que les Corbeaux ne sont plus aujourd'hui toujours aussi conquérants. Bien sûr qu'il faudra aussi prendre en compte le trio arbitral burundais, sans toutefois trop se focaliser sur cet aspect qui pourrait jouer en défaveur des Canaris algériens. Les Kabyles de la JSK doivent enfin avoir en tête qu'ils représentent pour la énième fois le foot algérien, et aussi le devoir de défendre aujourd'hui à Lubumbashi, un ténor du Djurdjura au passé glorieux à l'échelle africaine.

Les Canaris sont désormais entre le meilleur ou bien le pire, qualification oblige pour un prochain inédit tour de la coupe de la CAF. Dixit Mourad Rahmouni: «Mon équipe doit montrer de quoi elle est réellement capable!». C'est tout le défi qui attend aujourd'hui notre représentant actuel en C2.



Malgré la défaite (1-0) contre Young Africans

Le MC Alger préserve toutes ses chances

Le MC Alger, un des deux représentants algériens en Coupe de la CAF, a perdu hier après-midi 1-0 (mi-temps 0-0), contre les Young Africans (Tanzanie), en match aller des 16es de finale (bis), disputé à Dar Es Salam.

Les Vert et Rouge ont tenu bon pendant 66 minutes avant de céder devant Thabani Kamusoko, auteur de l'unique but de cette rencontre. Les Algérois ont beaucoup subi au retour des vestiaires et la sanction est logique, ils ont su toutefois préserver leur cage lors des 30 minutes restantes et devront marquer deux fois au minimum dans une semaine au 5-Juillet pour espérer rejoindre la phase de poules de la coupe de la CAF. Le match retour est prévu le 15 avril courant, à 18h, au stade du 5-Juillet, et sera officié par un trio arbitral guinéen, conduit par Yakhouba Keita. Cette rencontre était initialement prévue le 14 avril, avant d'être décalée de 24 heures.