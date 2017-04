LIGUE 2 MOBILIS - 27E JOURNÉE: JSM BÉJAÏA Les Vert et Rouge se compliquent la tâche

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis ne comptent pas lâcher leur objectif

Les gars de Yemma Gouraya redescendent ainsi sur la troisième marche du podium suite à leur défaite par la plus petite des marges (1 à 0) contre le CRB Aïn Fakroun qui lutte pour sa survie en Ligue 2 Mobilis.

La 27e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis jouée vendredi a été marquée par une lutte à distance pour les deux autres tickets pour l'accession en Ligue 1 Mobilis étant donné que le premier ticket est pris par le leader incontestable le Paradou AC, qui a assuré de sa présence parmi l'élite la saison prochaine. Si l'USM Blida (2e, 45 pts) a pu sauvegarder et consolider sa position de dauphin, ce n'est pas le cas pour la JSM Béjaïa qui s'est chipé sa troisième place par l'US Biskra qui a gagné difficilement sa rencontre à domicile face au WA Boufarik. Cette 27ème journée n'a pas été bénéfique pour les gars de Yemma Gouraya qui redescendent ainsi sur la troisième marche du podium suite à leur défaite par la plus petite des marges (1 à 0) contre le CRB Aïn Fakroun qui lutte pour sa survie en Ligue 2 Mobilis. Un match où le club de Yemma Gouraya a vécu l'enfer selon les déclaration de la délégation des Vert et Rouge. En effet, les gars de Yemma Gouraya ont subi une pression ingérable avant, pendant et après la rencontre. Ce qui a influé négativement sur le rendement des joueurs sur le terrain. Du coup le doyen des clubs kabyles se complique la tâche et se voit relégué à la 4ème place derrière le Paradou AC (1ère place avec 56 points), l'USM Blida (2ème place avec 45 points) et l'US Biskra (3ème place avec 42 points). A trois journée de la tombée du rideau les gars de la Soummam, dont deux matchs à domicile face au MC El Eulma (28ème journée), et l'USM Blida (30ème et dernière journée, avant de se rendre à Alger pour affronter le Paradou AC pour le compte de la 29e et avant dernière journée de la Ligue 2 Mobilis, les Vert et Rouge peuvent encore espérer mais leur destin n'est plus entre leurs mains étant donné que leur sort dépend des résultats des autres rencontres qui mettra aux prises les clubs qui jouent pour l'accession, l'USM Blida qui prend une belle option, et notamment l'US Biskra qui s'empare de la troisième marche et aussi la JSM Skikda qui loge à la cinquième place avec 39 points au compteur. La 28ème journée sera aussi déterminante puisque la JSMB recevra le MC El Euma et l'US Biskra se déplacera à Oran pour affronter l'ASMO et la JSM Skikda recevra le CRB Aïn Fakroun. Pour le coach de la JSMB rien n'est encore perdu, il reste encore trois matchs à jouer et tout est possible «c'est une défaite amère certes, mais bon ce n'est pas aussi dramatique qu'on le pense. Nous avons joué dans des conditions difficiles, c'est propre à notre culture footballistique, malheureusement nous avons perdu, mais il nous reste encore trois matchs à disputer dont deux à domicile, nous ferons le maximum pour figurer sur le podium à la fin des courses», a laissé dire Younès Ifticène à l'issue de la rencontre sans tout de même omettre de signaler que la tâche sera difficile «il est vrai que notre destin n'est pas entre nos mains, mais c'est aussi ça le football, nous tâcherons de défendre nos chances jusqu'à l'ultime seconde du championnat, comme tout le monde le sait le football n'est pas une science exacte, tout peut arriver en cette dernière ligne droite, nous ne baisserons pas les bras et nous ferons tout pour accéder».