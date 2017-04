JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE L'Algérie prépare activement la compétition

Par Saïd MEKKI -

Les futurs Olympiques ont bouclé leur deuxième stage

La sélection algérienne de football devant participer aux Jeux de la Solidarité islamique, prévus du 11 au 22 mai prochain à Bakou (Azerbaïdjan) aura trois stages à boucler avant de s'envoler vers l'Azerbaïdjan pour rencontrer ses adversaires du groupe «B».

L Algérie a hérité du groupe B avec la Turquie, la Palestine et Oman. Quant au grouper A, il est formé de Azerbaïdjan (pays hôte), du Cameroun, de l'Arabie saoudite et du Maroc. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales.

Alors que les Verts, sans coach principal et drivé «provisoirement» par le directeur technique national (DTN), Toufik Korichi qui ont clôturé leur dernier stage mardi dernier, ont entamé un second, hier, toujours au Centre technique de Sidi Moussa en prévision de cette compétition.

Il faut juste préciser, au passage, que le DTN prépare la future sélection algérienne olympique de football. Et c'est ce qui explique ce processus de plusieurs regroupements pour permettre au staff technique national dirigé par Taoufik Korichi de choisir les meilleurs devant prendre part à cette compétition.

Il est tout aussi vrai que ces Jeux de la Solidarité islamique concernent les U23 renforcés par trois joueurs seniors, mais le contexte actuel fait que le DTN a choisi de laisser le maximum de joueurs U23 et des seniors à la disposition de leurs clubs respectifs dans la mesure où c'est la fin de saison et les enjeux sont de taille. D'autant que la plupart des U23 évoluent en seniors avec leurs clubs respectifs et sont donc indispensables à leurs staffs techniques.

C'est pourquoi, le DTN se base sur un maximum de joueurs de la catégorie des U20 pour préparer cette future sélection olympique.

Encore faut-il savoir qu'outre les Jeux de la Solidarité islamique, l'équipe algérienne prépare également les Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018 qui constitueront une préparation pour les Jeux olympiques de 2020 prévus à Tokyo qui reste le principal objectif de cette équipe.

Du programme de cette sélection en préparation, celle-ci a bouclé mardi dernier son premier stage de préparation à Sidi Moussa ponctué par un match amical contre la réserve de Paradou AC (victoire 3-1). Trois autres stages sont programmés au Centre technique de Sidi Moussa avant le départ à Bakou prévu le 5 mai 2017.

Le second a donc débuté hier, le suivant aura lieu le 16 du mois en cours et toujours pour la même durée, soit 4 jours.

Par la suite, les joueurs seront laissés à la disposition de leurs clubs respectifs pour 5 jours avant de les regrouper, au début du mois de mai, pour préparer la compétition en elle-même avant le déplacement prévu le cinq mai.

Le tournoi de football débutera trois jours avant la cérémonie d'ouverture prévue le 11 mai 2017, soit le 8 mai 2017, date du premier match de l'Equipe nationale algérienne.

Concernant la participation algérienne dans ces joutes de la Solidarité islamique, le DTN, Korichi, explique que «ce n'est pas un tournoi officiel, mais juste un tournoi de préparation.

Ce qui veut dire, remarque t-il, que le résultat importe peu pour nous dans la mesure où l'essentiel est de se frotter au niveau mondial pour cette équipe qui prépare les éliminatoires des JO 2020 de Tokyo».