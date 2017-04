CHAMPIONNAT AMATEUR Le WA Tlemcen officiellement en Ligue 2

Un premier club montant en Ligue 2 est connu, il s'agit d'un habitué des Divisions supérieures: le WA Tlemcen. Le club de l'Ouest du Pays est, en effet, assuré de revenir dans l'antichambre de l'élite, à quatre journées du terme du championnat de Division nationale amateur (DNA). Les Tlemcéniens vainqueurs en déplacement du CRB Sendjas (1-2), survolent le Groupe Ouest de la DNA, avec 60 points, disposant de 14 points d'avance sur leur poursuivant immédiat l'OMA. Le club oranais n'est plus en mesure de rattraper les Tlemcéniens à quatre journées du terme de la saison. Le club de la ville des Zianides retrouve le second palier du football algérien, deux ans après l'avoir quitté, au terme de la saison 2014-2015. Avec une reprise en main des affaires du club de Souleiman Naceredinne à la présidence, sous l'impulsion de celui qui fut secrétaire du club durant 35 ans, le WAT a retrouvé de la sérénité et des ambitions. Et c'est un glorieux ancien du club, l'ancien défenseur international Kheiredinne Kheris, au poste d'entraîneur, qui a propulsé l'équipe dans l'étage supérieur.