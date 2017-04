CHAMPIONNAT DE TURQUIE 8e but de la saison pour Ghilas

L'attaquant international algérien de Gaziantepspor, Nabil Ghilas, a inscrit son 8e but en Super Ligue turque avant-hier, lors de la 27e journée, ayant vu son équipe s'incliner à domicile contre Alanyaspor (2-3). L'ex-fer de lance du FC Porto avait inscrit le second but de son équipe dans cette rencontre, en transformant un penalty à la 90'+2. Mais sans conséquences pour Alanyaspor, qui menait déjà confortablement au score et qui l'a finalement emporté (3-2). Avec cette nouvelle défaite à domicile, Gaziantepspor reste scotché à la 16e place du classement général, avec 22 points, au moment où Alanyaspor a conforté sa 10e place, avec désormais 34 unités.