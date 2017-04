CHAMPIONNATS ARABES DE TRIATHLON Belhimer premier médaillé algérien de l'Histoire

Installé en France, Belhimer, diplômé de l'Ists de Dély Brahim et ancien champion de natation en Algérie, se positionne comme le porte-drapeau d'une discipline peu connue en Algérie qu'il souhaite voir s'épanouir dans l'avenir.

Mohamed Belhimer est le premier médaillé algérien en triathlon. Une performance historique caractérisée par une breloque en argent décrochée, avant-hier, lors des championnats panarabes disputés à Sharm El Sheikh (Egypte). La première participation de l'Algérie à une compétition d'une telle envergure est une totale réussite. Représenté dignement par Mohamed Belhimer, le triathlète de 41 ans s'est distingué en montant sur la seconde marche du podium. «Je suis naturellement honoré et très fier d'avoir pu offrir ce titre de vice-champion arabe à l'Algérie et à son nouveau sport, j'aurais bien évidemment voulu faire mieux mais ma préparation sportive s'est limitée à mes moyens personnels non sans limite», a déclaré Belhimer sur son compte Facebook. Cette prouesse a bien évidemment été saluée par la Fédération algérienne de triathlon (FATRI), qui, par la voix de son président, Salah Ouanas, a tenu à rendre un hommage au médaillé algérien. «Le résultat obtenu par Belhimer constitue une première historique pour la jeune Fédération algérienne de triathlon (FATRI) créée le 19 novembre 2015», a indiqué le premier responsable de la FATRI. «Belhimer tenait à participer et à faire bonne figure lors de cette première participation algérienne, tout comme nous, les représentants de la fédération algérienne», a-t-il ajouté. Installé en France depuis une dizaine d'années, Belhimer, diplômé à l'Ists de Dély Ibrahim (Alger) et ancien champion de natation en Algérie, se positionne comme le porte-drapeau d'une discipline peu connue en Algérie qu'il souhaite voir s'épanouir davantage dans l'avenir. «J'espère que ce résultat ouvrira de nouvelles perspectives de développement au triathlon algérien, la fédération a fait une entrée réussie, qui appellera, je n'en doute pas, de futurs succès», a conclu Belhimer. «Après un peu plus d'une année de sa création, la FATRI compte s'investir d'avantage dans cette discipline olympique qui pourrait nous valoir des consécrations à grande échelle. La création de ligues à travers tout le territoire national est en cours de réalisation», a expliqué Mokhtar Hammani, chargé de la cellule de communication de la fédération.