CHAMPIONNATS DU MONDE U18 D'ATHLÉTISME Dlibah troisième Algérien qualifié

Le demi-fondiste algérien Rabia Dlibah a décroché sa qualification aux Championnats du monde 2017 des moins de 18 ans avant-hier soir, lors de la 2e journée des jeunes talents, disputée au Sato du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Dlibah a bouclé le 1 500m de cette compétition en 3:55.00, et rejoint ainsi ses compatriotes Saber Abed et Mehdi Abidi, qui étaient les premiers Algériens à se qualifier pour les prochains Mondiaux d'athlétisme, respectivement sur 3 000m (plat) et 10 000m marche. Saber s'était qualifié en réalisant un chrono de 8:31.15 et Abidi 46:13.02. Les prochains Championnats du monde d'athlétisme pour la catégorie des moins de 18 ans sont prévus du 12 au 16 juillet 2017, à Nairobi (Kenya).