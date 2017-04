COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN Election de quatre représentants des athlètes

Quatre représentants des athlètes algériens au sein du Comité olympique et sportif (COA), dont deux dames, ont été élus par leurs pairs avant-hier au siège du COA à Ben Aknoun (Alger). Il s'agit de Mohamed Flissi (Boxe), Rabah Abboud (Athlétisme), Amina Bettiche (Athlétisme) et Katia Belabbès (Voile), et qui ont été élus à main levée, vu qu'ils étaient les seuls candidats en lice. Suivant les règlements en vigueur, le choix de ces représentants s'est fait à partir d'un cercle très restreint, regroupant uniquement les athlètes ayant représenté l'Algérie pendant les trois derniers Jeux olympiques, à savoir: celle de 2008 à Pékin (Chine), de 2012 à Londres (Angleterre) et de 2016 à Rio De Janeiro (Brésil). Flissi, boxeur dans la catégorie des 52 kg, a participé aux deux derniers JO de Londres et Rio de Janeiro. De leur côté, Abboud et Bettiche avaient représenté l'Algérie respectivement dans les épreuves du 5000m et 3000m à Rio, au moment où la véliplanchiste Belabbès avait concouru dans la formule «RSX». «Je suis toujours en activité et cette implication directe dans le domaine constitue un gros avantage, car elle me permet d'être parfaitement au courant de ce qui se passe dans le monde de la boxe algérienne. Je sais ce dont les boxeurs algériens ont besoin et j'espère être leur digne représentant, et surtout, que je contribuerai à améliorer sensiblement leurs conditions. Je suis conscient que cette élection est une responsabilité et non un privilège. Je ferai donc de mon mieux pour être à la hauteur», a déclaré Flissi après son élection.

De son côté, Amina Bettiche s'est considérée comme «un relai» chargé d'assurer la liaison entre les athlètes et les hautes instances du sport national. «On est là pour faire passer le message et faire entendre les doléances des athlètes aux responsables du sport algérien.

En tant que femme, je me considère comme une ambassadrice du sexe faible et je ferai de mon mieux pour améliorer sa condition», a ajouté la championne du 3000m. La commission des athlètes au sein du COA est présidée par Abderrahmane Hammad, le médaillé de bronze en saut en hauteur aux JO de Sydney-2000.