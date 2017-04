DINAMO ZAGREB Magnifique but acrobatique de Soudani

Dans un match décisif pour le titre entre Rijeka et le Dinamo Zagreb, Hillal Soudani sauve les siens en égalisant en fin de match d'un magnifique retourné acrobatique. Rijeka qui est en tête du championnat avec 69 points et qui devance le Dinamo de quatre unités, recevait le champion sortant chez elle. Andrisajevic ouvre le score (68'), ce qui permettait à Rijeka de prendre virtuellement 7 points d'avance sur le Dinamo qui pouvait faire une croix sur le titre de champion. Mais Soudani en égalisant à la 86e minute permet aux siens de continuer à y croire. Score final, 1-1. Dos au but dans la surface, à la réception d'un centre fuyant, il contrôle de la poitrine pour lever la balle avant d'exécuter une superbe bicyclette en pleine lucarne. Il s'agit de son 12e but en championnat.