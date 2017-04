ELLE EST ESTIMÉE À 7,5 MILLIONS D'EUROS L'évolution de la valeur de Boudebouz

Terminant, troisième meilleur passeur du championnat 2015-2016, Boudebouz est en état de grâce.

Le meneur de jeu algérien de Montpellier, Ryad Boudebouz, est estimé à 7,5 millions d'euros sur le marché des transferts. Considéré comme un surdoué au centre de formation de Sochaux, Boudebouz, est l'un des joueurs les plus expérimentés du championnat avec un bilan de 292 matchs de Ligue 1 pour 42 buts. Si le parcours de l'international algérien n'a pas toujours été en adéquation avec son talent, sa valeur marchande sur le marché des transferts n'a cessé de croître depuis qu'il porte les couleurs de Montpellier. Au-dessus de la moyenne techniquement dès ses débuts en Ligue 1 avec Sochaux (2008), Boudebouz s'impose rapidement comme un cadre de l'effectif et enchaîne les matchs de championnat. Ses performances sur le terrain lui permettent rapidement d'être sélectionné par l'équipe de France espoir en 2009.

Souhaitant jouer pour son pays d'origine, l'Algérie, il rejoint les Verts en 2010. Attirant les convoitises des clubs français et l'étranger, sa valeur marchande va bondir pour atteindre 7 millions d'euros en juillet 2012 selon Transfermarkt. S'ensuit un énorme trou d'air dans sa courbe d'évolution.

Lors de la dernière saison du meneur de jeu algérien à Sochaux (2012-2013), sa valeur marchande chute jusqu'à 4,5 millions d'euros.

Le club sochalien lutte pour sauver sa peau en Ligue 1 et Boudebouz ne trouve plus le chemin des filets. Si son équipe parvient à se maintenir, sa cote baisse. Son transfert au Sporting Club de Bastia à l'été 2013 ne change pas la donne. Acheté 1 million d'euros par les Bastiais, il a été estimé à 3 millions d'euros le 13 septembre. Au plus bas de sa courbe, le natif de Colmar s'est justifié à ce sujet via une interview pour France Télévisions: «Lors de ma dernière saison à Sochaux et ma première à Bastia, je me suis laissé aller. J'ai pris du poids. Mon hygiène de vie était moins bonne.» Sous la menace d'une relégation administrative, le SCB est contraint de le vendre. Il rejoint Montpellier lors du mercato estival 2015 pour un montant de 1,70 million d'euros. C'est dans l'Hérault, que l'Algérien reprend du poil de la bête. Il devient un titulaire en puissance et dispute les 38 matchs de Ligue 1. Terminant, troisième meilleur passeur du championnat 2015-2016, Boudebouz est en état de grâce.

Sa valeur marchande est au pic de sa forme à 7,5 millions d'euros en juillet 2016. Tout aussi brillant depuis le début de la saison 2016-2017, il en est aujourd'hui à sept passes décisives pour 10 buts. Reste à savoir si à 27 ans, il peut encore franchir un cap.