FC PORTO Le PSG ne lâche pas Brahimi

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes. Cela n'empêche pas les dirigeants du PSG de s'intéresser de près à plusieurs joueurs. Yacine Brahimi semble faire partie du lot. Cela fait pratiquement trois ans que Yacine Brahimi porte le maillot du FC Porto. Depuis le coup d'envoi de la saison, le milieu offensif âgé de 27 ans a joué 26 matchs, marqué 5 buts et effectué quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Plutôt que de rester une saison de plus chez les Dragons, l'ancien Rennais pourrait accepter d'être transféré durant le mercato. A en croire le média O Jogo, Yacine Brahimi aurait plusieurs courtisans d'accrochés à ses basques. Au premier rang, on retrouverait notamment Everton, la Juventus Turin, Nice et le PSG.

A l'image de leurs concurrents directs sur ce dossier, les Parisiens auraient «fait part de leur intérêt» pour le natif de Paris. Problème, le montant de la clause libératoire de Yacine Brahimi est d'environ «50 millions d'euros». Par conséquent, ce sera tout sauf facile de le déloger au cours du marché des transferts. En attendant, l'international algérien honore son contrat au FC Porto qui expirera seulement le 30 juin 2019. A défaut de trouver chaussure à son pied cet été, Yacine Brahimi accepterait sans broncher de repartir pour un tour avec l'écurie portugaise. Chez les Dragons, il n'a pas encore réussi à étoffer son palmarès depuis son arrivée en juillet 2014.



Il a signé son 5e but

Le milieu international algérien du FC Porto Yacine Brahimi a signé avant-hier soir son cinquième but de la saison lors de la victoire à domicile face à Belenenses (3-0), lors de la 28e journée du championnat portugais. Le joueur algérien a marqué le troisième but de son équipe grâce à un penalty transformé à la 74e minute de jeu. Le milieu offensif des Verts compte un but inscrit en décembre dernier face aux Anglais de Leicester City (5-0) lors de la phase de poules de la Ligue des champions. Du côté de Belenenses, l'ancien international algérien Hassan Yebda a pris part à l'intégralité de la rencontre. Grâce à cette victoire, le FC Porto se hisse provisoirement en tête du classement avec 67 points au moment où son poursuivant Benfica (65 points) compte un match en moins qu'il devait disputer hier soir sur le terrain de Moreirense.