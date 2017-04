OLYMPIQUE LYONNAIS Le constat du clan Ghezzal sur sa situation

Le représentant de Rachid Ghezzal semble regretter la situation dans laquelle se trouve l'attaquant de l'Olympique Lyonnais qui arrive en fin de contrat en juin prochain. L'International algérien a repoussé toutes les offres de prolongations émises pour le moment par Jean-Michel Aulas à son égard. Malgré une saison en demi-teinte, l'ailier de 24 ans intéresserait de nombreux clubs, dont le FC Séville et l'AS Roma. Dans le cadre d'une entrevue accordée à la radio Chaîne III, le frère et conseiller de l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Abdelkader Ghezzal s'est exprimé sur la situation actuelle de ce joueur.

«C'est clair que ce n'est pas une situation facile pour Rachid. Vu qu'il n'a pas prolongé son contrat, les supporters lyonnais pensaient à une grippe, mais bon, cela fait partie du football. Ce qui est sûr, c'est qu'il le vit bien et il continuera à répondre présent lorsque le coach fera appel à lui», a-t-il déclaré.