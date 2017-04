STANDARD DE LIÈGE Belfodil passe à 12 réalisations

Le Standard a perdu deux points dans les arrêts de jeu avant-hier, dans le cadre de la deuxième journée des Play-off 2. Menés à la marque par Saint-Trond après 35 minutes, les hommes d'Aleksandar Jankovic ont inscrit deux réalisations via Belfodil (37') et Marin (70') pour prendre les devants. Saint-Trond a arraché le partage dans les arrêts de jeu contre une équipe liégeoise réduite à 10 depuis la 83ème minute. A la 36e sur un corner tiré par Legear, Belfodil surgit pour propulser le ballon de la tête dans le but trudonnaire. Avec ce 12e but Ishak Belfodil bat son record de buts inscrit sur une saison.