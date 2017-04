TOUR DU MAROC DE CYCLISME Mansouri 4e au classement général

Le cycliste algérien, Islam Mansouri (Vélo Club Sovac), a pris la sixième place de la première étape du Tour du Maroc cycliste, courue vendredi entre Ben Slimane et Kénitra sur une distance de 148,7 km. Le Russe Kirill Pozdnyakov de l'équipe de Synergy Baku Cycling Project (Azerbaïdjan) a remporté cette première étape de la 30e édition du Tour du Maroc, en signant un temps de 3h31min 51sec. Les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à l'Américain Putt Tanner (United Health Care Professional Cycling) et le Français Simon Sellier (Vendée U), auteurs du même chrono que le vainqueur. Au classement général, l'Algérien Islam Mansouri occupe la 4e place, à 20 secondes seulement du leader, le Russe Kirill Pozdnyakov. L'Algérie est représentée dans cette édition par six coureurs du Vélo Club Sovac: Islam Mansouri, Mohamed Bouzidi, Belabessi Mohamed amine, Hichem Amari, Hichem Mokhtari et Oussama Mansouri. Pas moins de 120 coureurs représentant 20 équipes d'Afrique, d'Europe et des Amériques tenteront de s'imposer à l'issue des 10 étapes du Tour de cet évènement sportif organisé par la Fédération royale marocaine du cyclisme (Frmc). La deuxième étape se jouera samedi entre Kénitra et Larache (145,5km).