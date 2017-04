COUPE DE LA CAF-16ES DE FINALE : TP MAZEMBE-JSK (2-0) Les Canaris n'ont pas résisté aux Corbeaux

Par Lounès MEBERBECHE -

A l'occasion de ces retrouvailles entre la JS Kabylie et le TM Mazembe à Lubumbashi, comptant pour le match aller des 16es de finale de la coupe de la CAF, les Corbeaux congolais ont réussi à prendre une bonne option pour la qualification à la phase des poules, en dominant les Canaris du Djurdjura sur le score de 2-0. Sur le plan tactique, les Corbeaux ont évolué en 4-1-2-3 tandis que les Canaris eux se sont alignés en 4-4-2. On jouait la 10e minute lorsque Mamé Trésor déborde et sert Sinkala qui reprend de la tête pour ouvrir le score et tromper le gardien Asselah. En deuxième mi-temps, le TP Mazembe est entré en force mais n'arrive pas à concrétiser ses offensives, face à une défense kabyle bien regroupée derrière. Les Canaris ont reculé d'un cran, laissant les Corbeaux dominer les débats, mais ces derniers n'ont pas trouvé la faille. Le portier de la JSK, Malik Asselah, a réalisé une belle seconde période en privant les Congolais de doubler la marque à plusieurs reprises, comme ce fut le cas à deux minutes de la fin du match, face au redoutable Malango. Alors que le match aller s'acheminer vers le score de 1-0, Salif Koulibaly réussi à doubler la marque à la 90e minute. Le Malien est à la conclusion du corner de Solomon Asanté et qui marque du pied gauche (2-0). La suite du temps additionnel ne changera rien au score. La JSK n'a pas pu tenir jusqu'au bout, elle s'est donc inclinée sur ce score, compromettant ainsi ses chances de se qualifier au tour suivant. Les Jaune et Vert devront sortir le grand jeu dans une semaine à Tizi Ouzou pour espérer poursuivre cette aventure africaine, mais également tenter de sauver sa peau de la relégation en Ligue 2 Mobilis.