COUPE D'ALGÉRIE - DEMI-FINALES : DOMICILIATION DES MATCHS CRB-USMBA-MCA-ESS AU 5-JUILLET Le Doyen et le Chabab sollicitent Zetchi

Par Bachir BOUTEBINA -

A peine fraîchement élu à la tête du football algérien Kheireddine Zetchi va devoir se sentir «obligé» de trouver au plus vite une issue à une énième affaire de domiciliation, devenue récurrente au niveau de la capitale.

Comme il fallait s'y attendre, la décision prise avant-hier par Ali Malek de faire finalement jouer au stade olympique du 5-Juillet le dernier carré de l'épreuve populaire, n'a pas manqué de provoquer chez les dirigeants belouizdadis et ceux du Doyen, un sérieux profond mécontentement. Dès lors, le nouveau président du Chabab en la personne de Hadj Mohamed, un homme totalement inconnu du grand public, a tout simplement annoncé sa ferme intention de démissionner en cas de maintien du match CRB-USMBA au 5-Juillet.

De son côté, Omar Ghrib a décidé d'adresser un recours au nouveau président de la Fédération algérienne de football, tout en martelant haut et fort que le MC Alger ne jouera sa demi-finale nulle part ailleurs, si ce n'est au stade Omar-Hammadi de Bologhine. En traitant de véritable mascarade la dernière décision prise par la commission en charge de l'organisation de la coupe d'Algérie, Ghrib ouvre la voie à un énième bras de fer entre Ali Malek et ses pairs, dans un contexte actuel des plus flous au sein de notre sport-roi national. Ainsi, à peine fraîchement élu à la tête du football algérien, Kheireddine Zetchi va devoir se sentir «obligé» de trouver au plus vite une issue à une énième affaire de domiciliation, devenue récurrente au niveau de la capitale. Pour cause, c'est malheureusement toujours l'éternelle rengaine, chaque fois que de grosses affiches doivent se dérouler à Alger. Il est donc très clair que les deux prochaines demi-finales ne pouvaient en aucun cas échapper à la règle, comme si quelque part, certains présidents de clubs, ont pris cette très fâcheuse habitude de manier l'art de la menace.

D'ailleurs à ce titre, les présidents de clubs qui annoncent régulièrement pour un oui ou un non, leur ferme intention de démissionner, sont tellement devenus légion chez nous, que la plupart d'entre eux ont perdu tout crédit.

Ainsi, le nouveau boss du Chabab rejoint à son tour la longue et interminable liste des dirigeants qui ne voient guère plus loin que leur bout du nez. Quant à celui du Mouloudia, Ghrib continue d'exceller dans l'art de mettre sans cesse au défi, tout ce qui ne lui convient jamais, en lui rappelant aujourd'hui qu'il n'aura finalement rien retenu de ce très triste et fâcheux précédent unique dans les annales du football algérien, lors de cette fameuse finale 2013 perdue par le MCA face à l'USMA.

Omar Ghrib qui s'était permis le luxe de défier même les plus hauts responsables algériens, à leur tête le Premier ministre Abdelmalek Sellal, «récidive» une fois de plus, en refusant d'affronter l'ES Sétif dans le plus grand stade d'Algérie, le plus indiqué pour accueillir le 22 de ce mois, ce que tout le monde considère aujourd'hui comme une véritable finale avant la lettre. Une fête du football entre quatre grands ténors que l'on veut à tout prix gâcher, pour des considérations purement extra sportives, et toujours les mêmes. Au risque de nous répéter pour la énième fois, ce n'est pas pur hasard si notre sport-roi a atteint aujourd'hui un tel déclin. Priver à tout prix le grand public algérien d'un stade de la dimension et de l'envergure du 5-Juillet, relève une fois de plus de la part du Chabab et du Mouloudia, d'un total mépris envers le foot national. Il est vrai enfin qu'en matière de responsabilité, le degré de conscience fait terriblement défaut à bon nombre de présidents de clubs.



Coupe d'Algérie (jeunes catégories)

Programme des demi-finales

Réserves:

Vendredi 14 avril:

Oran (Zabana): MCO-NAHD (15h)

Samedi 15 avril:

Oran (Bouakeul): ASMO-ASO (16h30)

U20:

Vendredi 14 avril:

Chlef (Ouled Ben Abdelkader): CRB Sendjas-CR Beni Thor (15h)

Samedi 15 avril:

Alger (20-août): NAHD-JSM Tiaret (14h)

U18 (samedi 15 avril):

Alger (Hydra): PAC-NAHD (14h)

Alger (Omar-Hamadi): USMA-MCS (14h)

U17 (samedi 15 avril):

Mostaganem (Beni Slimane): ES Mostaganem-ASMO (13h)

Alger (Hydra): PAC-US Biskra (12h)

U15 (samedi 15 avril):

Oran (Bouakeul): ASMO-CAB (15h)

Alger (Hydra) : PAC-JSK (10h).