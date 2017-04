ILS DISPUTERONT DEUX MATCHS DÉCISIFS EN COUPE D'ALGÉRIE ET DE LA CAF Les Vert et Rouge sur le fil

Par Saïd MEKKI -

Les Mouloudéens préservent leurs chances dans l'aventure africaine

En cette fin de saison marathonienne, le Doyen joue sur trois tableaux, à savoir le championnat, la coupe d'Algérie et enfin la coupe de la CAF.

Alors qu'il vient de perdre le match aller de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), face aux Young Africans (Tanzanie), à Dar Es Salam (1-0), le MC Alger s'apprêterait à disputer deux matchs décisifs d'ici à la fin du mois en cours. En effet, au programme des Vert et Rouge pour le restant du mois en cours, il y a d'abord ce premier match retour décisif de cette coupe de la CAF contre les Young Africans prévu le 15 avril à 18h00, au stade du 5-Juillet. Ensuite, ce sera le match de la demi finale de la coupe d'Algérie de football contre le leader actuel du championnat, l'ES Sétif prévue le samedi 22 avril au stade du 5-Juillet. Pour le premier match qui attend les Vert et Rouge, le coach Kamel Mouassa a indiqué dès la fin de la rencontre aller perdue sur la plus petite des marges (1-0) que «Rien n'est encore joué, car un match retour nous attend au 5-Juillet. C'est une rencontre qui sera assimilée à une finale pour la qualification à la phase des poules.» Et là, le coach du MCA a bien tenu à indiquer, toutefois, que: «Maintenant, on connaît les points forts et les points faibles de notre adversaire et on va donc les exploiter au match retour décisif pour nous qualifier.» Tout en reconnaissant que son équipe manque visiblement d'efficacité, le coach Mouassa précise justement que: «On doit régler le problème de l'efficacité avant le match retour pour renverser la vapeur.». Et il faut donc s'attendre à un grand travail concentré sur la ligne d'attaque des Vert et Rouge durant les séances d'entraînements que l'équipe aura à effectuer d'ici au 15 avril prochain date du match retour décisif devant cette équipe des Young Africans bien à la portée des joueurs du MCA. Chaouchi, le gardien de but du Mouloudia qui a permis à son équipe d'éviter d'encaisser plus de but dans ce match aller, est plutôt optimiste pour le match retour devant les Tanzaniens: «Moi je dis à nos supporters qu'on validera notre billet qualificatif pour la phase des poules chez nous au stade du 5-Juillet. On va jouer dans d'autres conditions et on fera tout pour atteindre cette phase des poules de cette coupe de la CAF.» Ceci pour la prochaine échéance qui attend les Vert et Rouge avant le second match tout aussi décisif puisque s'agissant de la demi-finale de la coupe d'Algérie face à l'ES Sétif. Et là, il va falloir que le staff technique du MC Alger ne néglige point le côté physique des joueurs. La récupération serait importante pour les joueurs après le match retour contre les Young Africans pour être plus frais et surtout d'aplomb pour la rencontre face au leader actuel de la Ligue 1 Mobilis, une semaine après, toujours sur cette pelouse du stade du 5-Juillet. L'Entente de Sétif se trouve depuis le 5 avril dernier à Sousse pour un stage de préparation ponctué par deux matchs amicaux. Le premier se déroulait hier au moment où on mettait sous presse face à l'Ittihad Tripoli alors que le second est prévu mercredi prochain contre l'équipe tunisienne de Metlaoui. Ces deux joutes ont été programmées par le coach Kheïreddine Madoui afin de permettre à ses joueurs de rester dans le bain de la compétition et faire tourner son effectif. Madoui veut bien travailler avec l'ensemble de ses joueurs afin de les récupérer avec la plénitude de leurs moyens physiques dès la prochaine sortie dans le cadre des demi-finales de la coupe d'Algérie face au MCA programmé le 22 avril prochain au stade du 5-Juillet. Mouassa et ses joueurs savent très bien que ces deux matchs prévus durant cette fin du mois d'avril sont décisifs et la concentration et l'abnégation doivent être de mise pour que tous soient prêts lors des deux matchs.



FAF

Fodil Tikanouine nouveau DTN

Fodil Tikanouine a été nommé hier au poste de directeur technique national (DTN) au sein de la Fédération Algérienne de football (FAF). Le successeur de Toufik Kourichi sera installé dans ses nouvelles fonctions lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral de la FAF.