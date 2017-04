59E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L'ÉQUIPE DU FLN ET DE LA DISPARITION DE TALEB ABDERRAHMANE Un tournoi de football du 12 au 24 avril à Alger

Douze équipes seront engagées dans un tournoi inter-établissements de football, prévu du 12 au 24 avril à Alger, pour commémorer le double 59e anniversaire de la création de la glorieuse équipe du FLN et de la disparition du martyr Taleb Abderrahmane, a-t-on appris avant-hier auprès des organisateurs. La compétition, prévue au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, regroupera des équipes représentant différents établissements universitaires, instances ministérielles et presse algérienne. Il s'agit des résidences universitaires de Béni-Messous, Vieux-Kouba, Hydra 3 et Taleb Abderrahmane 1 et 2, ainsi que l'Institut de Aïn Bénian et les universités d'Alger 1 et 2. La compétition sera marquée également par la participation d'équipes représentant le ministère de la Jeunesse et des Sports, et celui de l'Enseignement supérieur, ainsi que l'Office des oeuvres universitaires et l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens. Les douze équipes seront réparties en deux groupes (A et B), qui se donneront la réplique pendant les dix jours que durera cette compétition, organisée par le CSA/Olympique sportif des étudiants universitaires, en collaboration avec le CSA/Jeunesse sportive de l'université d'Alger 2. Un évènement destiné à «préserver la mémoire» et à honorer deux figures emblématiques de la résistance algérienne pendant la guerre de Libération nationale (novembre 1954-juillet 1962). L'équipe du FLN a été fondée le 13 avril 1958, et a porté haut le drapeau algérien lors d'évènements internationaux pendant la guerre de Libération nationale. Le «chahid» Taleb Abderrahmane, quant à lui, était le maître artificier de la Zone autonome. Il a été guillotiné le 24 avril 1958 à la prison de Serkadji, à Bab-Jdid (Alger).