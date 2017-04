ANDERLECHT Hanni cible des sifflets

L'international algérien, Sofiane Hanni, a été copieusement hué par le public avant-hier face à La Gantoise en ce début de play-offs du championnat belge. Visiblement certains ne veulent pas laisser passer ses mauvaises prestations. Chaque mauvaise décision du capitaine du club bruxellois sur le terrain était copieusement sifflée par l'ensemble du stade. On se demande pourquoi le prendre comme cible... «Je ne comprends pas ces sifflets envers Sofiane», a dit Frank Boeckx, gardien d'Anderlecht visiblement déçu par les fans. «Le gars a été très important pour nous. Il a donné des assists, a marqué. Il nous a aidés et les supporters ne doivent pas l'oublier.» Depuis le début des play-offs, Hanni doit évoluer sur le flanc dans un rôle qui l'apprécie moins que celui de numéro 10. Frank Boeckx affirme que: «Le match est très stressant et il vaut mieux soutenir une personne que la siffler. Ce n'est pas idéal pour lui. C'est notre capitaine, il va passer au-dessus. Mais ça n'aide clairement pas. Les supporters doivent nous soutenir quand nous en avons besoin et c'était le cas de Sofiane.»