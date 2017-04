APRÈS L'ACCESSION DU WAT EN LIGUE 2 Une grande joie à Tlemcen

L'accession du Widad de Tlemcen en Ligue 2 professionnelle a suscité une grande joie des supporters décelable avant-hier sur les places publiques de la ville de Tlemcen. Cette accession a été assurée à quatre journées de la fin du championnat national amateur groupe «ouest», après la victoire du WAT lors de la 26e journée devant le Chabab Sendjas (2-1) confortant sa position en tête du classement avec 60 points et une large avance sur le poursuivant immédiat, l'OM Arzew. De nouveau en seconde division professionnelle après deux années en championnat amateur, le WAT pourra espérer retrouver l'élite en 1ère ligue professionnelle, où ses supporters voient la place qui lui convient, rappelant que leur club avait remporté à deux reprises la coupe d'Algérie en 1998 et 2002 et le titre du Championnat arabe des clubs en 1998.

Pour rappel, le wali de Tlemcen Saci Ahmed Adelhafidh a visité dernièrement le complexe sportif «Akid Lotfi» de la ville de Tlemcen où il a rencontré les joueurs et les membres du staff technique et de gestion du WAT. Soulignant que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'encouragement de l'équipe pour poursuivre ses résultats et de l'expression de son soutien moral et matériel à l'équipe pour l'accompagner dans son parcours.