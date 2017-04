BORUSSIA DORTMUND-AS MONACO (CE SOIR-19H45) Seul un mur jaune les sépare

Ce quart de finale n'oppose pas seulement deux «business models» semblables, basés sur le polissage de diamants bruts, mais aussi deux équipes très joueuses.

Football champagne et bébés footballeurs, Dortmund et Monaco, opposés en quart de finale aller de Ligue des champions, ce soir (19h45 heure algérienne), se ressemblent beaucoup, sauf pour le soutien populaire: l'immense mur jaune du Borussia ferait à lui seul déborder Louis-II. Le public ne marque pas de buts, mais «quand tu les as dans ton dos, c'est une sensation incroyable», raconte le gardien - désormais remplaçant - Roman Weidenfeller, et «s'ils sont contre toi, ils t'oppressent». Dans «la Sud», plus grande tribune debout d'Europe, les 24 500 fanatiques du Borussia forment une muraille mouvante et beuglante, jaune et noire, presque aussi célèbre que le «Kop» de Liverpool pour quelques renversements de légende, comme les deux buts dans le temps additionnel pour éliminer Malaga (3-2, 0-0 à l'aller) en quarts de finale de l'épopée en C1 en 2013. Devant son public de fidèles absolus, la plupart des places étant louées à vie voire se transmettant de génération en génération dans les familles de la Ruhr, Dortmund n'a plus perdu en championnat depuis mai 2013, et il est invaincu cette saison en Ligue des champions. Évidemment, «Louis-II confidentiel» souffre de la comparaison, mais le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev, rappelle que le stade de la Principauté était plein (16 000 spectateurs) et a poussé son équipe pour renverser Manchester City en 8e de finale retour (3-1, 3-5 à l'aller). «L'ambiance était exceptionnelle», saluait le dirigeant, qui «espère qu'ils vont aussi venir nombreux pour soutenir l'équipe pour les quarts».



Aubameyang impressionnant

Dès l'aller, le grandiose décor du Signal Iduna Park promet à ses fans un feu d'artifice avec les deux équipes les plus jeunes de la compétition, avec les fusées tricolores Ousmane Dembélé (Borussia) et Kylian Mbappé (ASM), et toutes deux portées vers un football très offensif. Ce quart de finale n'oppose pas seulement deux «business models» semblables, basés sur le polissage de diamants bruts, mais aussi deux équipes très joueuses. Deuxième meilleure attaque de la compétition (25 buts), Dortmund s'appuie sur un Pierre-Emerick Aubameyang dans une forme impressionnante depuis quelques semaines. «PAM», qui a joué à Monaco en 2010-2011, n'a pas marqué lors de la défaite samedi à Munich (4-1), mais avant ce match, il restait sur une série de 11 buts en sept matches, dont un triplé et deux doublés. En 8e de finale, c'est le Gabonais qui a assommé Benfica d'un triplé au match retour (4-0), portant son total à 7 buts dans la compétition européenne (troisième derrière Messi 10 et Cavani 8). Monaco de son côté file vers les 100 buts en France (88 en Ligue 1 au bout de 31 matchs), et a prouvé contre le Manchester City du Maître Guardiola que le foot offensif de Leonardo Jardim s'exportait au plus haut niveau.



Falcao vient de reprendre

Les coups peuvent pleuvoir de partout: Mbappé, bien sûr, mais aussi Valère Germain, Thomas Lemar, Bernardo Silva ou Radamel Falcao. Le capitaine colombien a marqué le but vainqueur à Angers (1-0) qui permet à l'ASM de rester en tête du Championnat de France. Les absences frappent d'ailleurs plus durement le Borussia. Si Monaco déplore l'absence de Tiémoué Bakayoko, le ratisseur du milieu de terrain, suspendu, Dortmund doit faire sans deux cadres de l'attaque, Marco Reus et surtout Mario Götze. Le buteur de la dernière finale de Coupe du monde, touché par un mystérieux problème de métabolisme, est forfait jusqu'à la fin de la saison. Contre le Bayern, Thomas Tuchel a dû se passer de ces deux-là mais aussi de Shinji Kagawa, Lukasz Piszczek et Julian Weigl, qui pourraient tous trois revenir. Monaco est presque au complet, mais son effectif a été éprouvé par une saison déjà longue de 51 matchs. Djibril Sidibé est forfait (appendicite), et le «Tigre» Falcao vient juste de reprendre. La courbe des derniers résultats et celle de l'infirmerie semblent légèrement favorables à l'ASM, mais ces graphiques ne pèseront plus grand-chose ce soir face au mur jaune.