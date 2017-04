BRAHIMI, ATTAQUANT DU FC PORTO "Je me sens bien"

L'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, revient en force. Il a été d'ailleurs élu homme du match face au Belenenses après avoir contribué grandement à la large victoire (3-0) des Dragons avec une passe décisive et un but sur penalty, sa sixième réalisation en championnat cette saison. «Je me sens bien et je travaille dur pour aider mes coéquipiers, comme toujours. Il y a six autres finales qui nous attendent et je dois donner le meilleur de moi-même pour que nous puissions atteindre notre objectif. Je suis content de mon but, mais encore plus heureux de la victoire», a affirmé Brahimi. Le meneur de jeu des Verts a reçu son prix de meilleur joueur du match des mains du directeur général de Repsol, Armando Oliveira.