CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DES CLUBS CHAMPIONS DE VOLLEY L'ASW Béjaïa éliminée, le gsp toujours en course

L'ASW Béjaïa (dames) a concédé avant-hier sa 2e défaite dans le championnat d'Afrique des clubs champions de volley-ball. Les volleyeuses algériennes ont été dominées par les Kenyanes de Prisons (3-0), à l'occasion de la 2e journée du groupe B. Face au quintuple vainqueur de l'épreuve, les filles de la vallée de la Soummam n'avaient véritablement aucune chance. Une évidence qui s'est vérifiée sur le parquet par une victoire écrasante des Kenyanes sur le score de 3 sets à 0 (25-11, 25-19, 25-21). Avec deux défaites enregistrées en autant de rencontres, l'ASWB voit son parcours prendre fin prématurément dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Néanmoins, les joueuses béjaouies ont encore la possibilité d'éviter le zéro pointé dans cette compétition, à condition bien évidemment de réussir la 3e et dernière sortie prévue hier face à la formation de University (Zimbabwe). De son côté, le GS Pétroliers, second représentant algérien dans ce tournoi, n'a pas le droit à l'erreur s'il souhaite atteindre le palier supérieur. Avec une victoire et une défaite à leur actif, les Pétrolières devaient impérativement s'imposer, hier aussi, face aux Rwandaises de Army. Ces dernières ont pris le meilleur sur les Camerounaises de Bafia (3-0), dans le cadre de la 2e journée de la poule C. Elles enregistrent par la même occasion leur premier succès dans ce rendez-vous. C'est donc à couteaux tirés que va se dérouler le dernier match de la poule C, GSP-Army, qui s'apparente à une finale pour l'obtention du second billet qualificatif pour les quarts de finale. Concernant le premier ticket, il ne devrait pas échapper aux Kenyanes de Pipeline. Considérée comme l'un des sérieux prétendants pour le sacre final, l'équipe de Pipeline reste sur un sans-faute, avec deux victoires de suite, et ne devrait trouver aucune difficulté à boucler le premier tour avec un 3e succès consécutif contre l'équipe de Bafia (Cameroun).