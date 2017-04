CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET Nour M'sila sacré pour la 13e fois

Les M'silis se sont imposés à l'issue du tournoi de play-off

L'équipe de M'sila a étoffé son palmarès d'un 13e titre de champion, en plus de six coupes d'Algérie et sept supercoupes. Chez les dames, le titre de la saison 2016-2017 est revenu encore une fois au club de Ouargla qui a battu son adversaire direct, le MC Hsasna.

La formation de Nour M'sila s'est adjugée le titre de champion d'Algérie de handi-basket, en remportant, avant-hier à M'sila, le tournoi play-off (pour le titre) qui a regroupé quatre équipes (Nour M'sila, Nour Hammadi, l'IR Boufarik, le FC Boufarik).

Les M'silis n'ont pas fait dans la dentelle en remportant leurs trois matchs du tournoi qui a regroupé les quatre premières équipes de la première phase.

L'équipe drivée par l'entraîneur Mostefa Chikouche a gagné contre respectivement le FC Boufarik (69-27), Nour Hammadi (63-52) et l'IR Boufarik (59-54), s'adjugeant ainsi son 13e titre de champion d'Algérie, en plus de six coupes d'Algérie et sept super coupes. «On ne peut qu'être heureux de ce nouveau titre qui était difficile à acquérir, mais il a eu un goût spécial», a déclaré Chikouche, ajoutant que l'équipe n'avait pas droit à l'erreur, «surtout que cela se passait à M'sila».

Le coach de Nour M'sila a parlé de la pression qui a prévalu durant tout le tournoi, surtout, lors du dernier match qui «était celui de la consécration».

«Face à l'IR Boufarik (dernier match), l'équipe a très mal débuté, terminant le 1er quart de temps en retard de 13 points (2-15).

Les joueurs avaient une terrible pression sur le dos et avaient peur de ne pas être dans le coup. Ils n'ont pu se libérer que difficilement dans les dernières minutes du match», a expliqué l'entraîneur de M'sila. Avec ce sacre, les joueurs de Nour M'sila ont pris une revanche sur leur élimination inattendue de la coupe d'Algérie (éliminés en demi-finale par le même adversaire, l'IRB 49-53). «C'est une élimination qui nous restait en travers de la gorge et que les joueurs n'ont pas accepté. Pour cette raison, ils voulaient se racheter et offrir à la ville de M'sila au moins un titre cette saison, comme ils l'ont fait chaque saison», a souligné Chikouche.

Lors du tournoi de play-off, les coéquipiers du meneur Nabil Tabi, élu meilleur joueur, ont récolté six points, devant Nour Hammadi (5pts), l'IR Boufarik (4 pts) et le FC Boufarik (3 pts).

La 1ère phase du championnat qui a regroupé 10 clubs, avait permis de dégager un classement final qui a promu les quatre clubs pour animer le tournoi play-off, alors que les trois derniers (de la 7e à la 10e place), joueront les tournois du maintien (play-down) dans une date non encore arrêtée. Chez les dames, le titre de la saison 2016-2017, est revenu encore une fois au club handisport de Ouargla qui a battu son adversaire direct pour le titre, le MC Hsasna (55-49), lors du dernier match du 6e tournoi.

Ouargla a terminé en première position avec 32 points (gagnant ses 16 matchs).