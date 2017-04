CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2017 DE JUDO L'EN depuis hier à Madagascar

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo s'est envolé hier à Madagascar, en vu des championnats d'Afrique 2017, prévus du 14 au 16 avril courant dans la capitale malgache, Antananarivo.

Conduite par le nouveau président de la Fédération Rachid Laras, la délégation et forte de 18 athlètes: neuf messieurs et autant de dames. Chez les messieurs, l'Algérie est représentée par Mohamed Rebahi (-60 kg), Houd Zourdani, Ezzine Wail (-66 kg), Oussama Djeddi (-73 kg), Mohamed-Tahar Haddah (-81 kg), Abderahmane Benamadi (-90 kg) et Lyès Bouyacoub (-100 kg), ainsi que Lili Mohamed-El Mehdi et Nadjib Temmar, qui concourront tous les deux dans la catégorie des plus de 100 kg. Chez les dames, les représentantes algériennes sont: Imène Rezzoug (-48 kg), Moussa Meriem, Faïza Aissahine (-52 kg), Ratiba Tariket (-57 kg), Amina Belkadi (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah (+78 kg), au moment où Imène Agouar et Souad Belakehal seront toutes les deux engagées dans la catégorie des moins de 70 kg.

L'équipe masculine est entraînée par Yacine Silini et son homologue féminine par Mohamed Harat.

Lors de la précédente édition, disputée en 2016 à Tunis (Tunisie), l'Algérie avait remporté 18 médailles (2 or, 5 argent et 11 bronze), derrière la Tunisie (5 or) et l'Egypte (4 or).