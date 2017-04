COUPE D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL Les affiches des quarts de finale connues

Le tableau des quarts de finale de la coupe d'Algérie de basket-ball s'est complété avec la qualification de l'US Sétif, du PS El Eulma et du NB Staouéli. Ces trois formations ont composté leurs tickets à l'issue du déroulement de la 2e partie des 8es de finale. La première partie de ces 8es de finale a vu la qualification du GS Pétroliers, de l'USM Blida et du NA Hussein Dey. A souligner que le CRB Dar El Beïda et l'AB Skikda ont passé le cap des 8es de finale, sans jouer, profitant du forfait respectif du CSMBB Ouargla et du MS Cherchell. A la suite du déroulement des 8es de finale, les affiches des quarts de finale, prévus à la mi-mai, sont désormais connues. Ainsi, les rencontres PS El Eulma-CRB Dar El Beida et US Sétif-NA Hussein Dey constitueront les attractions phares de ce tour de Dame coupe. Dans les deux autres matchs, le GS Pétroliers, tenant du titre et leader de la poule 1, évoluera sur du velours face à l'USM Blida, lanterne rouge de la poule 2. Pour sa part, le match, NB Staoueli-AB Skikda, s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics.