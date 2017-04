LEICESTER CITY S'EST INCLINÉ CONTRE EVERTON Slimani inscrit son 7e but

Ayant dominé le match dans son ensemble, les Foxes ont cru à la victoire l'espace d'un quart d'heure, avant-hier face à Everton, avant de subir le retour réaliste des Toffees. Une fois n'est pas coutume, Islam Slimani était titulaire tandis que Riyad Mahrez prenait place sur le banc. Tout commence très vite, puisque les locaux marquent dès la 1ère minute par Davies suite à une passe de Mirallas, mais à peine deux minutes plus tard, Slimani, sur un service de Gray marque en conclusion d'un contre bien mené... Il assure du plat du pied entre les jambes du gardien d'Everton, son 8e but de la saison. Albrighton, d'un maître coup franc, donne l'avantage aux Foxes, mais Lukaku égalise. Dans la foulée, Jagielka donne l'avantage juste avant la mi-temps sur une passe encore une fois de Mirallas. Au Retour des vestiaires, Lukaku s'offre un doublé pour porter la marque à 4 à 2. Après ce but, Shakespeare se décide à lancer Mahrez, qui fut très en jambe, distribuant notamment deux très bons ballons à Ulloa, que l'Argentin ne sut exploiter.