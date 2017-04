TOURNOI ITF «JUNIORS» DE TENNIS Boukholda admise dans un second tournoi en Tunisie

La joueuse de tennis algérienne Houria Boukholda, actuellement engagée dans un tournoi international «juniors» en Tunisie, a été admise dans le tableau des qualifications d'une autre compétition, prévue dans ce même pays, du 18 au 22 avril, selon le programme publié hier par les organisateurs. Une compétition de grade 3, qui s'annonce donc d'un niveau plus élevé que le tournoi auquel elle prend part à Sousse, et qui n'est que de grade 5. Pour son premier match dans le tableau des qualifications à Sousse, Boukholda (tête de série n°8) sera opposée à la Française Marine Seuris. Les compatriotes de Boukholda, Mohamed Forkane Lebdi et Mohamed Ali Abibsi se sont également portés candidats pour participer au prochain tournoi, prévu du 18 au 22 avril, mais leurs chances d'y être admis semblent minimes, car figurant assez bas dans la liste d'attente. Lebdi et Abibsi pointent en effet aux 23e et 24e places dans cette liste, derrière 21 Tunisiens (de 1 à 21) et le Mauricien Jason Noël Espitalier (22e). Il est donc peut probable que les organisateurs descendent jusque-là pour compléter le tableau des qualifications, en cas de défection de dernières minutes. Lebdi était d'ailleurs sur la liste d'attente de tournoi de Sousse et il n'a finalement pas été retenu, tout comme son compatriote Samir Hamza Reguig, alors qu'ils figuraient aux 11e et 12e places seulement.