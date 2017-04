COUPE DE LA CAF : APRÈS LA DÉFAITE DE LA JSK À LUBUMBASHI La phase des poules s'éloigne des Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Au cours des jours à venir, les coéquipiers du capitaine Ali Rial seront soumis à rude épreuve, et devront à tout prix éviter «d'éparpiller» leurs forces du moment sur deux fronts, maintien en Ligue 1 et coupe de la CAF.

Contrairement au MC Alger qui a concédé une courte défaite au score, samedi dernier à Dar es Salam (1-0), la JS Kabylie a malheureusement essuyé avant-hier à Lubumbashi un revers sanctionné par une contreperformance sur la marque finale de 2 à 0. Un handicap qui reste tout de même surmontable dimanche prochain à Tizi Ouzou. Il reste que les Canaris dont l'attaque s'est avérée complètement muette face aux Corbeaux de Mazembe, pourra-

t-elle être réellement capable de sonner son réveil, et surtout inscrire la bagatelle de trois buts? En tout cas, selon les derniers propos en date du coach Mourad Rahmouni, lors de la manche retour, prévue le 16 de ce mois, les Canaris qui récupéreront en principe, les Raïah, Aïboud, et autres Mebarki, devront jouer leur va-tout en attaque. De plus, pour l'actuel patron technique du ténor kabyle, cette défaite sur le score de 2 à 0, et qui aurait pu être encore plus large, tant le keeper Asselah a vraiment limité les dégâts à Lubumbashi, n'est guère insurmontable, selon Rahmouni. Toutefois, le TP Mazembe qui possède toujours un jeu extrêmement redoutable, et surtout très efficace en attaque, se déplacera à Tizi Ouzou avec de très solides arguments à faire valoir. Il est vrai qu'en la matière, les Corbeaux de Lubumbashi ne sont plus à présenter sur le continent noir. A ce titre d'ailleurs, la formation kabyle phare de la ville des Genêts, vient de l'apprendre à ses dépens, en concédant une défaite contre un adversaire congolais qui s'est encore avéré, une fois de plus, supérieur sur plusieurs plans à notre actuel prestigieux représentant en coupe de la CAF. Désormais, il est clair que les Canaris sont plus proches de la porte de sortie de la C2, que la qualification à la phase des poules. De plus, cette prochaine rencontre retour, interviendra trois jours seulement avant le match retard, prévu pour rappel le 21 avril prochain à Batna contre le CAB. Un adversaire direct qui joue désormais au même titre que les Canaris du Djurdjura, pratiquement sa survie en Ligue 1 Mobilis. En d'autres termes plus clairs, est-ce que les Kabyles de la JSK vont prendre tous les risques pour se qualifier chez eux aux dépens du TP Mazembe, ou bien tout simplement faire le choix de se réserver en priorité aux deux prochaines rencontres de mise à jour, prévues contre le CA Batna, puis face à l'USM Alger. Il est clair qu'au même titre que le Mouloudia d'Alger, cette fin de mois d'avril s'annonce démentielle pour le ténor numéro un de la Kabylie. Au risque de nous répéter, au cours des jours à venir, les coéquipiers du capitaine Ali Rial seront soumis à rude épreuve et devront éviter à tout prix «d'éparpiller» leurs forces du moment sur deux fronts. Il est vrai que la JS Kabylie a le devoir de défendre le foot algérien sur le plan africain, prestige oblige, mais nullement aux dépens de sa situation actuelle en championnat. Il est enfin acquis d'avance que désormais les Canaris n'ont plus rien à perdre face aux Corbeaux de la RDC, sinon le choix de faire meilleur figure que lors de la manche aller, avec l'infime espoir de renverser totalement la vapeur en leur faveur. Pour ce faire, la JS Kabylie doit avant tout récupérer de son dernier long périple, pour ensuite préparer dans le calme la manche retour qui devra donner lieu à une belle empoignade, notamment contre un adversaire de la dimension du TP Mazembe.