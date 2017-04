FODIL TIKANOUINE A ÉTÉ INSTALLÉ HIER La FAF lance la restructuration de la DTN

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF a présenté hier le nouveau DTN

Huit ans après avoir été remercié, Fodil Tikanouine est rappelé pour occuper de nouveau le poste de DTN.

Pour une surprise c'en est une! alors qu'on attendait Rabah Saâdane pour sa riche expérience dans le football algérien, voilà que le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, rappelle l'ex-DTN, Fodil Tikanouine pour prendre en charge cette «colonne vertébrale» du football national.

hier, le président de la Fédération algérienne de football Kheïreddine Zetchi a installé officiellement Fodil Tikanouine dans ses nouvelles fonctions de Directeur technique national. Cela s'est passé au Centre technique national de Sidi Moussa en présence de Taoufik Korichi qui a assuré l'intérim à la tête de la DTN et qui continuera sa mission dans le département de la formation. Dans les jours à venir l'ancien DTN par intérim et le nouveau DTN feront les passations de consignes avant que Tikanouine compose la nouvelle équipe technique avec laquelle il va travailler. demain à 11h, le nouveau Directeur technique national de la FAF Fodil Tikanouine animera une conférence de presse à l'amphithéâtre Omar Kezzal du Centre technique national de Sidi Moussa. L'accès à la conférence de presse se fera sur présentation de la carte de presse et d'un ordre de mission. Le travail colossal qui attend le nouveau DTN s'annonce des plus difficiles et demande surtout beaucoup de temps pour concrétiser l'objectif tracé par le nouveau président et son nouveau Bureau fédéral (BF).En effet, lors de la première réunion de ce même BF sous la présidence de Kheireddine Zetchi, les membres de cet auguste conclave ont décidé d'effectuer, en fin de saison, une restructuration totale de la Direction technique nationale avec le recrutement de «compétences avérées», comme l'avait alors si bien indiqué l'instance. Le Bureau fédéral avait également décidé «d'assainir la situation financière des entraîneurs des directions techniques régionales», et que «les stages de formation et de régularisation des entraîneurs par rapport au système des licences CAF va se poursuivre normalement.» Et donc pour la restructuration complète de la DTN, il faut bien le reconnaître, le profil de Fodil Tikanouine répond bien à cet objectif. Reste donc à connaître le programme et la vision du nouveau DTN pour la concrétisation de la «rénovation de cette structure d'importance capitale pour la FAF»?... Fodil Tikanouine est un ancien joueur du Racing universitaire d'Alger (RUA), durant les années 1970 au poste de gardien de but avant de rejoindre le RC Kouba. Féru de football dont il avait été contaminé par le «virus» Tikanouine en a fait sa profession. Et ce n'est pas du tout par pur hasard qu'il est devenu le premier Algérien à décrocher le diplôme de professeur d'éducation sportive et physique, spécialité football. Sa riche expérience dans la formation au niveau de l'Ists fait qu'il a formé plusieurs entraîneurs de football. Sa maîtrise du sujet «scientifique» du football amène l'ex-président de la FAF que Dieu ait son âme, Omar Kezzal, à l'appeler pour intégrer la Direction technique nationale. Et comme durant ces années 1980, il fallait être élu pour prétendre au poste de la DTN, Fodil Tikanouine a été donc logiquement élu avec deux autres techniciens de renom: Saïd Amara et Smaïl Khabatou, que Dieu ait son âme, pour former un bon collège de techniciens. Lorsque Rabah Saâdane avait démissionné au début des années 1980, Tikanouine était adjoint de l'inamovible «technicien de l'épopée de Gijon 1982», Mahieddine Khalef pour la coupe d'Afrique 1984. Il reprend alors son domaine de prédilection en quittant la DTN pour s'occuper toujours de la formation des formateurs. Durant les années 1990, il fait partie du Bureau fédéral du président Kezzal avant d'être désigné DTN et l'Algérie est championne d'Afrique avec comme DTN Tikanouine. Après la débâcle de Ziguinchor en 1992, il quitte donc forcé la responsabilité pour aller en Allemagne. Par la suite, son ancien coéquipier en tant que joueur, Hamid Heddjadj, en tant que président de la FAF, le rappelle pour la DTN avant qu'il ne quitte ce même poste, une fois de plus en 2009. Huit ans plus tard, le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi le rappelle lui aussi pour ce même poste de Directeur technique national pour concrétiser son objectif à savoir la restructuration de cette structure de l'Instance fédérale algérienne du football.