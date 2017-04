CHAMPIONNAT D'AFRIQUE FÉMININ DES CLUBS CHAMPIONS Victoire du GS Pétroliers face à Army du Rwanda (3-0)

Les volleyeuses algériennes du GS Pétroliers se sont imposées contre leurs homologues rwandaises d'Army sur le score de 3 sets à 0 (25-20, 25-12, 25-20), en match comptant pour la 4e journée du championnat d'Afrique féminin des clubs champions (Groupe C), disputé avant-hier à Monastir (Tunisie).

C'est la deuxième victoire des Pétrolières dans la compétition, après celle obtenue devant les Camerounaises de Bafia (25-12, 25-14, 25-17), contre une défaite face aux Kenyanes de Pipeline (24-26, 23-25, 16-25).

Avec un bilan de deux victoires et une défaite, les volleyeuses du GSP sont assurées de la qualification aux quarts de finale prévus à partir de jeudi.

De son côté, le deuxième représentant algérien dans cette compétition à savoir l'ASW Béjaïa avec un bilan d'une victoire et deux défaites, est déjà éliminé de la course aux quarts de finale. En effet, et malgré cette première victoire, les Béjaouis sont éliminées de la compétition après avoir concédé deux défaites respectivement face aux Tunisiennes de l'AS Marsa (3-0) et les Kenyanes de Prisons (3-0). Elles devraient jouer leur dernier match de poule face aux Egyptiennes d'Al Ahly, hier, au moment où on mettait sous presse. La 27e édition du championnat d'Afrique féminin des clubs champions regroupe 17 clubs repartis en quatre poules. Les deux premiers de chaque groupe à l'issue de la phase de poule seront qualifiés aux quarts de finale.