MONDIAL-2026 candidature conjointe des USA, du Mexique et du Canada

Les Fédérations américaine, canadienne et mexicaine de football ont annoncé à New York qu'elle se portaient conjointement candidates à l'organisation de la Coupe du monde 2026.

«C'est un jour important pour le football aux Etat- Unis et en Amérique, nous pensons que c'est la bonne décision pour notre région et pour notre sport», a déclaré lors d'une conférence de presse Sunil Gulati, le président de la Fédération américaine en présence de ses homologues canadien Victor Montagliani et mexicain Decio de Maria. «Avoir trois pays en lice rend notre candidature plus forte. A nous trois, nous avons une cinquantaine de stades qui répondent aux critères de la FIFA, nous avons les infrastructures hôtelières (...) C'est aussi un symbole d'unité largement positif dans le monde dans lequel nous vivons», a-t-il souligné. La Fédération internationale de football (FIFA) doit désigner le, ou les pays-hôte(s) du Mondial-2026 en mai 2020.