O.LYON Aulas fait les yeux doux pour prolonger Ghezzal

Le président de l'Olympique Lyonnais (Ligue 1 française de football) Jean-Michel Aulas semble croire à un accord encore possible avec Rachid Ghezzal pour la prolongation du contrat de l'international algérien dont le bail arrive à expiration.

«Depuis le début, je fais tous les efforts afin qu'il n'y ait pas d'animosité, car je me souviens des années où sur le même sujet il y a eu des problèmes avec des joueurs. Ce lundi midi, on a discuté avec son frère de manière tout à fait saine et l'affaire n'est pas terminée. Moi je le crois quand il dit qu'il n'a pas signé ailleurs et ma foi, s'il peut apporter sa pierre à l'édifice jusqu'à la fin de saison il faut qu'il soit en confiance. Et pour cela, il faut que tout le monde respecte le joueur» a déclaré Aulas sur la chaîne du club OL-TV. «Peut-être qu'il va partir, car il est en fin de contrat, mais peut-être qu'il va rester et moi ce qui m'intéresse c'est de me porter sur le futur et la possibilité de prolonger le contrat de Rachid. Je n'ai aucune certitude ni aucun engagement, il y a juste eu un échange qui a été positif. Rachid est un garçon intelligent, qui a fait une excellente saison l'année dernière, cette année il joue moins et c'est peut-être en raison d'un manque de confiance. Faisons-lui confiance», a expliqué Jean-Michel Aulas, qui ne veut surtout pas que le public prenne en grippe Rachid Ghezzal alors que rien n'est fait dans ce dossier, que ce soit dans le sens d'une prolongation ou d'un départ. Le frère et représentant de Rachid Ghezzal a confié à la radio algérienne que si l'Italie constituait une solution idéale pour le joueur en fin de contrat à l'OL, il n'était pas impossible non plus que ce dernier prolonge finalement avec Lyon.

Ghezzal (24 ans), pur produit de la formation lyonnaise, est courtisé par plusieurs clubs européens entre autres Séville, AS Monaco, et West Ham.

Le joueur figurait dans le groupe des 23 ayant pris part à la dernière coupe d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon.