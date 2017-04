PRIX MARC VIVIEN FOÉ 2017 Boudebouz retenu parmi les 13 nommés

Le milieu international algérien de Montpellier (Ligue 1 française de football) Ryad Boudebouz a été nommé pour le Prix Marc Vivien Foé 2017, récompensant le meilleur joueur africain de l'élite française, selon une liste de 13 joueurs dévoilée avant-hier par les organisateurs.

Qui succèdera au Marocain Sofiane Boufal, désigné meilleur footballeur africain de France le 9 mai 2016? Ils sont 13 cette année à pouvoir prétendre au Prix Marc-Vivien Foé qui sera remis par Radio France Internationale (RFI) et France 24, le 15 mai 2017. Parmi eux, on trouve un autre Marocain, Younès Belhanda, lauréat du Prix Foé en 2012. Le milieu de terrain fait partie des finalistes aux côtés de son coéquipier à Nice, l'Ivoirien Jean Michaël Seri.



Trois Ivoiriens, deux Camerounais et deux Sénégalais

Ils sont ainsi trois membres de l'Equipe nationale de Côte d'Ivoire en lice pour le Prix Marc-Vivien Foé 2017. Outre Seri, il y a le latéral droit Serge Aurier et l'attaquant Giovanni Sio.*Côté club, c'est le SCO d'Angers qui est le mieux représenté avec trois éléments: l'attaquant sénégalais Famara Diedhiou, son compatriote le milieu Cheikh Ndoye, ainsi que le Camerounais Karl Toko Ekambi.Un autre vainqueur de la coupe d'Afrique des nations 2017, Benjamin Moukandjo (FC Lorient), figure également dans la liste.



Neuf clubs et neuf pays

Cette année, les membres d'un jury spécialisé devront donc départager des joueurs issus de neuf clubs et de pays différents.

Jusqu'au 21 avril, les Internautes pourront voter pour leurs trois joueurs préférés. Les participants qui auront deviné le trio de tête désigné par le jury seront tirés au sort pour remporter des maillots collector de l'émission Radio Foot Internationale floqués «Prix Marc-Vivien Foé RFI - France 24».

Le lauréat du Prix marc-Vivien Foé 2017, issu d'un jury spécialisé, sera connu le 15 mai. Boudebouz s'est mis à l'évidence depuis le début de la saison avec le club de l'Hérault en inscrivant 10 buts et distillant 8 passes décisives.



Liste des 13 nommés:

1- Serge Aurier (Côte d'Ivoire/Paris Saint-Germain)

2- Younès Belhanda (Maroc/OGC Nice)

3- Ryad Boudebouz (Algérie/ Montpellier HSC)

4- Famara Diedhiou (Sénégal/SCO Angers)

5- Karl Tko Ekambi (Cameroun/SCO Angers)

6- François Kamano (Guinée/Girondins de Bordeaux)

7- Benjamin Moukandjo (Cameroun/FC Lorient)

8- Steve Mounié (Bénin/Montpellier HSC)

9- Cheikh Ndoye (Sénégal/SCO Angers)

10- Jean Michaël Seri (Côte d'Ivoire/OGC Nice)

11- Giovanni Sio (Côté d'Ivoire/Stade rennais)

12- Julio Tavares (Cap-Vert/Dijon FCO)

13- Steeve Yago (Burkina Faso/Toulouse FC)