RC KOUBA Bouzidi démissionnaire

Vainqueur samedi dernier à domicile face au CR Béni Thour (1-0), le RC Kouba vient d'enregistrer l'intention du coach Bouzidi de quitter la barre technique

L'entraîneur Youcef Bouzidi a annoncé lundi dernier son départ de la barre technique du RC Kouba (Division nationale amateur de football), évoquant des «imperfections au sein du club», tout en laissant la porte ouverte à un éventuel changement de position. «Je suis démissionnaire de mon poste. C'est vrai que nous restons sur une série de victoires, mais il y'a des choses négatives que je refuse de cautionner. J'ai constaté plusieurs imperfections, j'en ai même parlé aux dirigeants pour essayer de les corriger avant qu'il ne soit trop tard», a affirmé Bouzidi à la TV Echourouk News. Bouzidi avait succédé en mars dernier à Samir Boudjaârane, démissionnaire suite à la défaite concédée sur le terrain du JS Jijel (3-0) lors de la 19e journée du championnat. «Je n'ai pas encore présenté ma démission par écrit, j'en ai parlé au président. Le RCK est un sérieux client pour l'accession, une prise de conscience est nécessaire pour parvenir à réaliser cet objectif», a-t-il ajouté. Sous la houlette de Bouzid, le RCK s'est relancé dans la course à l'accession avec un bilan de cinq victoires et un match nul à l'extérieur. «Des joueurs m'ont appelé par téléphone me demandant de rester. Mon avenir dépendra de la réunion prévue entre la direction et les joueurs», a-t-il expliqué. Vainqueur samedi dernier à domicile face au CR Béni Thour (1-0), le RC Kouba a pris les commandes du championnat au terme de la 26e journée, au moment où le match du CR Beni Douala, un prétendant pour l'accession, face au WR M'sila n'a pas été joué en raison d'incidents survenus avant la rencontre.

