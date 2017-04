SKIKDA des subventions pour 57 clubs de football amateur

Pas moins de 57 clubs de football amateur de Skikda, sociétaires de différentes divisions, dont une équipe féminine, ont bénéficié lundi de subventions publiques, au cours d'une cérémonie tenue au siège de la wilaya, en présence des autorités locales et militaires, a-t-on constaté.

Ces aides financières, estimées à plus de 83 millions de dinars, s'inscrivent dans le cadre de l'application des directives de soutien des pouvoirs publics en vue de promouvoir le football amateur, a indiqué le chef de l'exécutif local, Mohamed Hadjar. Octroyées par la Caisse nationale de la promotion des initiatives des jeunes et des activités sportives des clubs amateurs, ces subventions sont susceptibles d'aider les clubs de football de Skikda à promouvoir et à développer cette pratique sportive, a ajouté Hadjar, qui a incité les responsables de ces équipes à faire preuve d'esprit sportif pendant les matchs. Ces subventions ont été ventilées sur 43 clubs de football évoluant dans les divisions d'honneur et pré-honneur ainsi que 10 équipes de l'inter-régions, alors que le reste a été réparti sur les clubs de la division inter-ligues, ceux de l'amateur et ceux des divisions professionnelles et féminines, a-t-on expliqué. Les présidents des clubs concernés par cette aide de l'Etat, ont salué cette initiative qui a doté chaque club d'une somme qui varie, selon la division de chaque équipe, entre 500 et 1,5 million de dinars, a-t-on noté.