À MUNICH, BAYERN-REAL MADRID, CE SOIR À 19H45 Grande explication entre deux géants européens

Ancelotti, le «maitre» aura-t-il le dernier mot devant Zidane «l'élève» qui était son adjoint au Real Madrid

Cet affrontement au sommet entre le Bayern de Munich et le Real Madrid a toutes les allures d'une finale avant la lettre.

Le choc entre deux grosses écuries européennes, le FC Bayern München et le Real Madrid CF est le 23e fois en compétition UEFA, un record, et l'histoire a souvent vu le vainqueur des confrontations entre le Bayern et le Real brandir le trophée.

Les deux formations se retrouvent souvent lors des tours décisifs de l'UEFA Champions League, ce quart de finale 2016/17 marquant leur 11e confrontation à élimination directe en C1.

Les deux équipes ont brillé pour atteindre les quarts de finale, le Bayern étrillant l'Arsenal FC et le Real, qui vise à devenir la première équipe à conserver le trophée depuis l'avènement de l'UEFA Champions League, se montrant trop fort pour le SSC Napoli.

Il s'agit de leur troisième confrontation en six saisons, avec une qualification pour chaque club. Ironie du sort, et en dix confrontations à élimination directe, toutes en C1, les deux équipes affichent un bilan de cinq qualifications chacune.

«C'est l'un des pires adversaires contre lesquels nous aurons à jouer, sans aucun doute», avait d'ailleurs reconnu lors du tirage Emilio Butragueno, l'ancien attaquant du club madrilène, devenu depuis membre de la direction du club. Le Bayern et le Real se sont partagés trois des quatre dernières Ligues des champions. Ce choc des titans permet d'ailleurs les retrouvailles entre Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Munich, et son ancien adjoint au Real... Zinedine Zidane, qui a pris du galon depuis 2016 et ce titre de C1 remporté dès sa première année sur le banc. Théoriquement, un léger avantage est donné pour les Espagnols, puisqu' ils disputent le match aller en Allemagne ce mercredi avant de recevoir au Bernabeu le 18 avril. Et là, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la compétition (96 buts) essaiera de se rapprocher de la barre mythique des 100 réalisations. A rappeler que ces deux géants se sont affrontés à neuf reprises en matchs aller-retour, le Bayern comptant cinq qualifications contre quatre pour Madrid. La dernière qualification des Espagnols face au Bayern remonte aux 8es de finale 2003-2004, lorsque Zinédine Zidane offrait au Real un succès 1-0 au retour au Santiago Bernabeu, et 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ce match est le 28e quart de finale de C1 du Bayern, le sixième de rang et les Bavarois ont atteint les demi-finales lors de chacune des cinq dernières campagnes. Bilan en quarts: 18 qualifications, neuf éliminations. De son côté, invaincu dans la compétition cette saison, le Real dispute les quarts de finale pour la septième saison consécutive et veut devenir le premier club à conserver le trophée depuis l'avènement de l'UEFA Champions League. Le club espagnol a remporté ses huit derniers quarts et vise une septième demi-finale de rang.



Le programme d'aujourd'hui:

19h45:

Atletico Madrid (ESP) - Leicester (ENG)

Bayern Munich (GER) - Real Madrid (ESP)



NB: quarts de finale retour les mardi 18 et mercredi 19 avril.