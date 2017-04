CRB-USMBA ET MCA-ESS MAINTENUS AU 5-JUILLET! Ali Malek persiste et signe

Par Bachir BOUTEBINA -

Le président de la commission de la coupe d'Algérie, semble imperturbable à propos de la domiciliation des demi-finales au stade du 5 Juillet à Alger.

En se référant à l'article 15 des règlements généraux de la coupe d'Algérie, Ali Malek a tout simplement très clairement fait savoir aux Belouizdadis du Chabab et aux Mouloudéens du Doyen, que la dernière décision prise en date par la commission en charge de l'épreuve populaire, était «irrévocable». Ainsi, les demi-finales CRB-USMBA et MCA-ESS, prévues respectivement les 15 et 22 avril prochains, se joueront au stade olympique du 5-Juillet. Pour Ali Malek, le dossier est désormais définitivement «clos» à son niveau, en affirmant que toute autre décision relève aujourd'hui de la part du nouveau président de la FAF, en l'occurrence Kheireddine Zetchi. En d'autres termes plus clairs, la commission en charge de l'organisation de la coupe d'Algérie a tranché en son âme et conscience cette affaire de domiciliation, qui reste désormais tributaire du nouveau patron du football algérien, et même du ministre actuellement en charge de la Jeunesse et des Sports, en l'occurrence El Hadi Ould Ali. A cette allure, et dans le cas où la FAF et le MJS devaient «entériner» à leur tour, la décision prise par Ali Malek et ses pairs, Omar Ghrib et Hadj Mohamed seraient peut-être prêts, à «solliciter» même la FIFA pour avoir gain de cause. Pour preuve, les dérives de certains présidents de clubs sont tellement devenues légion, qu'il faut s'attendre désormais à n'importe quoi de la part de ces dirigeants de football, constamment au coeur de feuilletons sans fin, et souvent les mêmes. A ce titre, l'actuel premier responsable du Mouloudia d'Alger, en la personne de Ghrib, a déclaré haut et fort que Malek aura droit à une réponse cinglante, après le match retour de la coupe de la CAF, prévu ce samedi au 5-Juillet. Mieux encore, les dirigeants actuels du Doyen ont l'intention de présenter un dossier «en béton», constitué essentiellement d'une vidéo dans laquelle Ali Malek aurait déclaré en janvier dernier, que tout club qualifié aux demi-finales pourrait accueillir son futur adversaire dans le stade à sa convenance. De plus, ce fameux communiqué de presse publié une première fois sur le site de la FAF, puis subitement retiré, laisse place aujourd'hui à une énième zone d'ombre, et suite à laquelle l'USM Bel Abbès a d'ailleurs confirmé à son tour sa ferme intention de jouer sa demi-finale au stade du 5-Juillet. Côté CR Belouizdad, le staff technique que dirige actuellement le Marocain Zaki Badou, ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Côté FAF, le nouveau Bureau fédéral entame son nouveau mandat dans une atmosphère générale toujours aussi «nauséabonde», sur le plan national. Pour cause, cette affaire de domiciliation des demi-finales CRB-USMBA et MCA-ESS est venue s'ajouter au terrible retard accumulé actuellement par le championnat de la Ligue 1 Mobilis. Une compétition en cours, partiellement à l'arrêt pour certains ténors privés de championnat depuis presque deux mois. Une saison footballistique 2016-2017 qui est sur le point de battre tous les records de longévité en matière de compétition depuis août 2016. Et dire qu'après l'élection de Zetchi à la tête de la FAF, la plupart des présidents de clubs s'étaient donné le mot pour aider dans sa tâche le nouveau patron élu à la tête du foot algérien. Et dans l'immédiat, c'est franchement loin d'être le cas, notamment au sujet de la coupe d'Algérie dont la finale aura finalement lieu le 1er mai prochain. Reste à savoir maintenant où se jouera finalement le dernier carré. Un «feuilleton» de plus de très mauvais goût, et qui fait désormais partie des éternelles «dérives» sans fin de notre sport-roi. Un ballon rond algérien constamment pris en otage par un nouveau «type» de dirigeants «mus» par d'autres «moeurs» complètement aux antipodes du véritable football.