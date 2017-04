LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA : ATLÉTICO DE MADRID-LEICESTER CITY (AUJOURD'HUI, 19H45) Un quart de finale inédit pour Mahrez et Slimani

Duel à suivre entre Mahrez et Griezmann, deux joueurs aux compétences de dribbles magiques, passes et surtout de la classe dans le jeu

Beaucoup d'Algériens suivront ce soir, Leicester de Mahrez et Slimani qui défient la coriace formation espagnole de l'Atlético Madrid.

Ce soir, prestigieuse Champion's League oblige, des millions d'Algériens auront certainement à coeur de suivre via leur écran, le quart de finale aller qui se déroulera aujourd'hui au stade Calderon de Madrid, entre les Espagnols de l'Atlético et les Anglais de Leicester City. Un duel sans précédent entre les deux adversaires du jour, à l'occasion d'un match au cours duquel beaucoup d'Algériens suivront particulièrement ces deux attaquants internationaux «attitrés», en l'occurrence Ryad Mahrez et Islam Slimani. Les Foxes qui sont désormais le seul club anglais toujours en course dans la plus relevée et prestigieuse compétition européenne des clubs, auront ainsi le grand privilège historique de défier chez lui le prestigieux club numéro deux de Madrid, après le Real, en l'occurrence l'Atlético du coach argentin Simeone, et toujours «constellé» de très talentueux joueurs sur le plan international. D'ailleurs à ce titre, au regard des deux effectifs de l'Atlético et celui de Leicester City, il n'y a pratiquement pas photo en la matière. Mais pour le dernier champion en titre de la prestigieuse Premier League anglaise, après s'être permis le luxe d'éliminer en 8es de finale un ténor espagnol de la dimension du FC Séville, le coach Graig Shakespeare mise une nouvelle fois sur ces «surprenants» Foxes, pour relever aujourd'hui à Madrid un énième défi. Il est vrai que Leicester City continue à déjouer tous les pronostics, grâce notamment à une volonté de fer sans cesse renouvelée par les camarades des Algériens Mahrez et Slimani. Quand bien même les Foxes effectuent actuellement une saison mi figue-mi raisin cette saison en Angleterre, il reste que les Vardy et consorts continuent de provoquer des coups d'éclats en Ligue des champions, comme par «enchantement».

Mais ce soir, les Mahrez, Slimani et Leicester City vont devoir sortir à tout prix un grand match à l'échelle européenne car en face des Foxes, il y aura un sacré adversaire du nom de l'Atlético qui vient de tenir en échec au célèbre Bernabeu son prestigieux rival voisin du Real (1-1). Les Godin, Juanfran et autres Savic, auront ainsi un oeil très particulier sur Vardy, et notamment sur le duo algérien Mahrez-Slimani. Un trio qui tentera de profiter de la moindre occasion pour surprendre l'excellent portier Oblak. A ce titre, l'excellent arrière gauche brésilien Felipe Luis, ne tarit pas d'éloges sur Mahrez, alors que Slimani qui vient d'inscrire son 7ème but contre Everton, constituera lui aussi un sérieux atout face au prestigieux Atlético de Madrid.

Les milliers d'Algériens fans du foot européen, ont donc rendez-vous ce soir avec un match inédit et surtout combien intéressant à suivre de près, fierté oblige. Leicester City de Mahrez et Slimani à la conquête de l'Atlético à Calderon de Madrid, meublera aujourd'hui une soirée européenne toujours aussi palpitante à suivre par l'Algérie du foot, le vrai.