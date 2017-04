LIGUE 1 MOBILIS La compétition irait au-delà du 6 juin

Par Saïd MEKKI -

Mahfoud Kerbadj, le président de la Ligue de football professionnel aura des soucis pour terminer le championnat comme prévu

Avec l'entrée en lice de l'USM Alger à la phase des poules de la Ligue des champions, le calendrier du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis devrait bien changer...

Le 3 avril dernier, la Ligue de football professionnel (LFP) avait annoncé que le championnat de Ligue 1 Mobilis de football prendra fin le mardi 6 juin prochain avec le déroulement de la 30e et dernière journée de la compétition. Mais force est de constater que ça ne serait pas le cas avec l'entrée en lice de l'USM Alger dans la phase des poules de la Ligue des champions. Ceci, bien évidemment sans oublier deux autres probabilités, à savoir celle du MC Alger et de la JS Kabylie, représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football (CAF) qui, eux aussi, peuvent se qualifier à leurs phases de poules également.

Ce qui voudrait dire qu'il faudrait bien s'attendre à un changement dans la programmation du championnat d'Algérie de football de Ligue 1, puisque ces équipes devront voir leurs matchs de championnats reportés à cause de leurs participation aux matchs de poules.

Pour le MC Alger et la JS Kabylie, il va falloir, tout de même attendre leurs matchs retours respectifs face aux Young African (Tanzanie) et le TP Mazembe (RD Congo) la semaine prochaine.

Quant à l'USM Alger, le représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique de football, elle, sera fixée sur ses adversaires de la phase de poules le 26 avril en cours à l'occasion du tirage au sort prévu au siège de la Confédération africaine (CAF) au Caire (Egypte) à partir de 13h30 algérienne.

Lors de ce tirage au sort, l'USMA, finaliste de l'épreuve en 2015, sera versée dans le chapeau 2 en compagnie de l'ES Tunis (Tunisie), Al-Hilal (Soudan) et le Wydad Casablanca (Maroc). Les «Rouge et Noir» se sont qualifiés pour la phase de poules aux dépens des Burkinabés du RC Kadiogo (aller 2-0, retour 0-1). La phase de poules (huitièmes de finale) de la Ligue des champions débutera le 12 mai prochain avec le déroulement de la première journée, selon le calendrier de l'épreuve. Les huitièmes de finale concerneront 16 clubs, lesquels seront scindés en quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale.

Et à ce propos, il est très important de préciser que les six journées de cette phase se joueront aux dates suivantes:1ère journée: 12 mai 2017; 2ème journée: 23 mai 2017;3ème journée: 02 juin 2017; 4ème journée: 20 juin 2017; 5ème journée: 01 juillet 2017; et 6ème journée: 07 juillet 2017.

Pour le moment, la Ligue de football a fixé les dates des matchs retards, au nombre de huit, qui seront disputés entre le 5 avril et le 5 mai. La compétition nationale reprendra ensuite avec la programmation de la 25e journée fixée au week-end des 11, 12 et 13 mai prochain. Ironie du sort, cette journée connaîtra à coup sûr, des modifications avec l'entrée en lice de l'USM Alger pour la première journée de la phase de poule prévue justement en ce 12 mai 2017. Nonobstant le fait qu'elle pourrait effectuer un déplacement pour jouer ce match à cette date et cela voudrait dire qu'il faudrait également tenir compte des formalités des voyages (plans de vols etc.) et donc l'impossibilité de disputer les matchs du championnat à temps. Un réaménagement du calendrier est donc attendu et le championnat d'Algérie de football Ligue 1 se terminerait bien au-delà de la date actuellement fixée par la Ligue, à savoir le 6 juin prochain. Or, un autre cas très important pourrait compliquer davantage la Ligue de football avec le report des matchs de championnat si la compétition dépasserait la mi-juillet. Car à ce moment là, beaucoup de joueurs en fin de contrat n'auront plus le droit de jouer avec leurs clubs respectifs. Mais çà c'est une toute autre éventualité...