LIGUE 1 MOBILIS (MISE À JOUR) Modification dans la programmation

Suite au report des demi-finales de la coupe d'Algérie, la LFP a apporté des modifications dans la programmation du championnat de Ligue 1 Mobilis. Ainsi, les matchs retards MC Alger-MO Béjaïa et JS Kabylie-USM Alger de la 23e journée se dérouleront le 25 avril alors que les rencontres retards de la 24e journée MC Oran-JS Kabylie, USM Alger-CA Batna et JS Saoura-MC Alger sont avancées au 29 avril. La reprise du championnat aura lieu le 6 mai avec la 25e journée.



Voici les dates arrêtées:

Matchs retards:

Vendredi 21 avril:

CAB-JSK et MCO-MCA (20e journée)

Mardi 25 avril: MCA-MOB et JSK-USMA (23e journée)

Samedi 29 avril: MCO-JSK, USMA-CAB et JS Saoura-MCA (24e journée)

Championnat:

Samedi 6 mai: 25e journée

Mardi 16 mai: 26e journée

Vendredi ou Samedi 19 ou 20 mai: 27e journée

Jeudi ou vendredi 25 ou 26 mai: 28e journée

Vendredi 2 juin: 29e journée

Mardi 6 juin: 30e journée.