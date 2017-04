EN PRÉVISION DU MONDIAL 2018 Abid Charef présent au séminaire de l'Elite

61 arbitres d'élite dont l'Algérien Mehdi Abid Charef, issus des six confédérations, pressentis pour officier pendant la Coupe du monde, Russie 2018, ont pris part à un séminaire théorique et pratique au Centre technique Fédéral di Coverciano de Florence (Italie) sous la conduite de Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA et Massimo Busacca, directeur de l'arbitrage de la FIFA. Les intervenants se sont attardés sur un certain nombre de points importants: protéger les joueurs et l'image du jeu, assurer la cohérence et l'uniformité, lire le jeu d'un point de vue technique et tactique ou encore comprendre les diverses mentalités individuelles et collectives. L'utilisation des arbitres assistants vidéo (VAR) a été l'un des points cruciaux de ce séminaire.