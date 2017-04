LIGUE 2 MOBILIS/ SANCTIONS Bourahla (MCEE) suspendu six matchs

L'attaquant du MCE Eulma Mohamed Bourahla a écopé de six matchs de suspension ferme pour «geste obscène envers adversaire», a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Outre cette sanction, le joueur devra s'acquitter d'une amende de 50.000 dinars, précise la même source. Le MCEE s'est vu infliger une amende de 100.000 dinars pour «utilisation et jets de bouteilles d'eau» lors de la réception du CAB Bou Arréridj (3-0) vendredi dernier dans le cadre de la 27e journée du championnat. Par ailleurs, le CRB Aïn Fakroun a écopé d'un match à huis clos pour «jet de projectiles plus envahissement de terrain par les supporters en fin de la partie» face à la JSM Béjaïa (1-0). Le club devra s'acquitter d'une amende de 30.000 dinars. Un match à huis clos a été infligé également au GC Mascara pour «jets de pierres répétés avec un arrêt momentané pendant 3 minutes et mauvaise organisation» lors de la réception de l'ASM Oran (1-1) en plus d'une amende de 250.000 dinars. Le soigneur du GCM Benayad Lahcene a écopé d'un mois de suspension ferme pour «comportement anti-sportif envers les officiels» en plus d'une amende de 40.000 dinars.