MATCH AMICAL L'EN U23 se neutralise contre la réserve de l'USMA

Dans le cadre de la préparation des Jeux de la solidarité islamique, prévus du 11 au 22 mai 2017 à Bakou, la future sélection nationale U23 poursuit sa préparation au Centre technique national de Sidi Moussa. Avant-hier, les Verts ont été opposés à la réserve de l'USM Alger. Une belle opposition qui s'est soldée par un résultat nul un partout. Les Usmistes ont ouvert la marque à la 20' suite à une mésentente du gardien de but des Verts et de l'un de ses défenseurs. Les joueurs de la sélection ont pu égaliser à la 69' grâce à Tayeb Méziani qui a débordé avant de battre le gardien de but usmiste. L'équipe de la sélection nationale alignée en première mi-temps: Bouhalfata, Ouadji, Azzouz, Semmane, Goudjil, Douar, Hamra, Merouani, El Melali, Meziani, Draoui. L'équipe de la sélection algérienne alignée au courant de la deuxième mi-temps: Sifour, Attou, Bechou, Bouzidi, Khacef, Yaïche, Merbah, Benaoufel, Benkhattaf, Maïchi, Mirili.