MC ALGER Six mois de prison avec sursis pour Chaouchi

Le gardien de but du MC Alger, Faouzi Chaouchi, a été condamné avant-hier à six mois de prison avec sursis pour avoir agressé un policier. L'ancien gardien des Verts, âgé de 32 ans, était poursuivi pour «agression» contre un policier chargé de la fouille des joueurs lors d'un match du championnat algérien disputé par son équipe le 7 février à Alger contre le NA Hussein Dey. Le tribunal de Bir Mourad Raïs, à Alger, a également condamné Chaouchi à une amende de 50 000 dinars. Lors de l'audience du 28 mars, le parquet avait requis un an de prison ferme à l'encontre du gardien de but. Faouzi Chaouchi a nié avoir agressé le policier, affirmant l'avoir «juste bousculé». Le joueur avait refusé de se soumettre à une fouille corporelle à l'entrée du stade, une mesure instaurée après qu'un supporteur du MC Alger eut été gravement blessé à l'oeil par des feux d'artifice en novembre 2016 lors d'un match du championnat d'Algérie. Avant cet incident, seul le public était soumis à la fouille à l'entrée du stade. Chaouchi est devenu la coqueluche du public algérien après un match héroïque face à l'Egypte dans le cadre de la qualification à la Coupe du monde 2010, à l'issue duquel les Verts avaient arraché leur billet pour l'Afrique du Sud. Mais depuis, il a multiplié les actes d'indiscipline qui lui ont valu une série de sanctions infligées par la Fédération algérienne de football.